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        Haberler Sağlık Meme kanserinin 12 belirtisi! Bu durumlar varsa hemen doktora gidin!

        Meme kanserinin 12 belirtisi! Bu durumlar varsa hemen doktora gidin!

        Ekim ayı dünya çapında "meme kanseri aralıklı ayı" olarak kabul ediliyor. Meme kanseri küresel boyutta en çok görülen kanser türü olsa da, erken hastalıktan kurtulma oranı yüzde 90'ı kabul ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:34
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        1

        Meme kanserine karşı kendi kendinize kontrollerde dikkat etmeniz gereken bazı belirtileri derledik. İşte meme kanserinin 12 belirtisi…

        2

        1- Derinin kalınlaşması

        3

        2- Memede oluşan gamzeler

        4

        3- Meme ucunun kabuk tutması

        5

        4- Meme ucu sızıntısı

        6

        5- Rahatsızlık hissi ya da acı

        7

        6- İçeri göçen meme ucu

        8

        7- Damarların büyümesi

        9

        8- Şişlik

        10

        9- Ülser (yara)

        11

        10- Çukurlu cilt

        12

        11- Meme boyutu ve şeklindeki değişim

        13

        12- Kitle oluşumu

        Memenizi sık sık kontrol ettirin ve bir değişim far ederseniz doktora başvurun.

        Kaynak: BBC

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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