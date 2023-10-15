Yanlış zamanda yiyormuşuz! Yumurtayı günün bu saatinde yediğinizde tok tutuyor, kilo verdiriyor

1 Şurada Paylaş!









Healthline'a göre yumurta, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Sadece protein açısından zengin değil, aynı zamanda sağlıklı yağlar ve vitaminler içerirler ve kalorileri düşüktür. Kahvaltıda birkaç yumurta sizi saatlerce tok tutabilir ve Nutrition & Metabolism dergisindeki araştırmaya göre bunların metabolizmanızı hızlandırdığı gösterilmiştir. Faydaları göz önüne alındığında, birçok kişi kilo kaybı için bunları yemenin en iyi zamanının sabah olduğunu düşünmektedir. Ancak antrenmandan sonra ve yatmadan hemen önce gelirler.