Her gün bir muz yerseniz başınıza gelenlere inanamayacaksınız!

Bağışıklık sisteminizi destekleyeceksiniz

Muzda yaygın olan bazı vitaminler de bağışıklık sisteminiz için mükemmeldir. Besinler bölümünde açıklandığı gibi, C vitamini oksidatif stresi önler ve solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi ettiği bilinmektedir. C vitamininin hasta olduğunuzda kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmasının yanı sıra hastalanmanızı da engellediğini öğrenmek çok da şaşırtıcı olmayabilir. Sonuçta, kendimizi çok iyi hissetmediğimizde sıklıkla portakal suyu içmemiz söylenir. Muz, en fazla C vitamini içeren meyve olmasa da, oldukça fazla C vitamini içerir ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.