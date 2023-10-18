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Avokado

Lezzetli bir guacamole için havanı ve havaneli hazırlayın, çünkü guac'ın temel meyvesi olan avokado, sağlıklı, yağ yakıcı bir yiyecek olarak bilinir.

Best, "Avokado, iştahı kontrol etmeye ve yağ yakımını desteklemeye yardımcı olabilecek sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir " diyor. "Avokadodaki sağlıklı tekli doymamış yağ ve lif kombinasyonu, tokluk hissini artırır ve daha az sağlıklı, yüksek kalorili gıdaların tüketimini azaltabilir."

Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, avokado tüketen "sağlıklı kiloya" sahip katılımcılar, bu yağlı meyveyi tüketmeyenlere göre daha az kilo aldılar.

Avokadolarda bulunan ana yağ, tekli doymamış yağ olarak bilinir ve Diabetes Care'de yayınlanan bir araştırma, bu yağın tüketiminin aşırı vücut yağını önlemeye yardımcı olabileceğini buldu.