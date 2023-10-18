Aç kalmadan tüm yağlarınızı yakarak zayıflatıyor! Şimdiye kadarki en iyi 25 yağ yakıcı yiyecek
Bu yiyecekleri dengeli bir beslenmenin parçası olarak yemek, kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Kilo vermeye veya vücut yağını kaybetmeye çalışırken ortaya çıkan hayal kırıklıkları bazen dayanılmaz olabiliyor, bu yüzden birçok insan kilo verme hapları veya göbek eritme çayları gibi piyasadaki "hızlı düzeltme" ürünlerine yöneliyor. Ne yazık ki bu ürünler uzun vadede işe yaramadığı gibi sağlığınıza da zarar verebilir.
Kilo vermeye çalışırken tonlarca yiyeceği diyetinizden çıkarmanız gerektiğini hissetseniz de, aslında çoğu zaman ekleyebileceğiniz yiyecekler fark yaratacaktır.
Kilo vermenin en etkili yollarından biri, diyetinizi sağlıklı yiyeceklerle doldurduğunuzdan emin olmaktır. Yararlı besinlerle dolu ve genel sağlığınız için harika olan bazı "yağ yakıcı yiyecekler" de vardır. Satın alabileceğiniz herhangi bir hızlı çözüm diyet ürününden çok daha iyi.
Bu yiyeceklerin listesine geçmeden önce "yağ yakıcı yiyecekler" derken neyi kastettiğimizi anlamak önemlidir. Tek başına yağ yakmanıza yardımcı olabilecek hiçbir yiyecek yoktur. Bunun yerine, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve sağlıklı yiyecekleri rutininize dahil etmekle ilgilidir.
Amy Goodson, "Bazı gıdalar metabolizmayı biraz hızlandırsa veya kilo kontrolüne yardımcı olsa da, bunların kendi başlarına sihirli çözümler olmadığını anlamak önemlidir " diyor. "Yağ kaybetmek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve diğer yaşam tarzı faktörlerinin birleşimi çok önemlidir."
Aşağıdaki yağ yakıcı gıdalar, yağ kaybına ve genel kilo kaybına yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmış bazı besinleri içerir. Yine belirtmek gerekir ki bu, bu yiyeceklerin tek başına vücut yağını eritebileceği anlamına gelmez, ancak dengeli bir beslenmenin parçası olarak dahil edildiklerinde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilirler.
Avokado
Lezzetli bir guacamole için havanı ve havaneli hazırlayın, çünkü guac'ın temel meyvesi olan avokado, sağlıklı, yağ yakıcı bir yiyecek olarak bilinir.
Best, "Avokado, iştahı kontrol etmeye ve yağ yakımını desteklemeye yardımcı olabilecek sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir " diyor. "Avokadodaki sağlıklı tekli doymamış yağ ve lif kombinasyonu, tokluk hissini artırır ve daha az sağlıklı, yüksek kalorili gıdaların tüketimini azaltabilir."
Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, avokado tüketen "sağlıklı kiloya" sahip katılımcılar, bu yağlı meyveyi tüketmeyenlere göre daha az kilo aldılar.
Avokadolarda bulunan ana yağ, tekli doymamış yağ olarak bilinir ve Diabetes Care'de yayınlanan bir araştırma, bu yağın tüketiminin aşırı vücut yağını önlemeye yardımcı olabileceğini buldu.
Badem
Daha önce fındıkların genel olarak protein ve sağlıklı yağ içeriği nedeniyle yağ yakıcı etkiye sahip olduğundan bahsetmiştik ancak son araştırmalar özellikle bademlerin yağ kaybına yardımcı olabileceğini gösterdi.
Nutrients dergisinde 2021'de yayınlanan bir araştırma, bademlerin vücut yağ kütlesinde ve toplam yağ kütlesinde azalmayla ilişkili olduğunu buldu. Birkaç yıl önce yayınlanan başka bir araştırma, günlük olarak badem yemek ile karın ve bacak çevresindeki yağ düzeylerini azaltmak arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.
Domates
Ya size vücudunuzun DNA'sı yoluyla daha fazla yağ yakmasına yardımcı olabilecek bir bileşik içeren bir yiyecek olduğunu söyleseydik? PLoS One'da yayınlanan bir araştırmaya göre domatesler, yağ yakımıyla bağlantılı olan 9-okso-ODA bileşiğini içeriyor.
Sadece bu değil, domatesler beta-karoten, likopen ve lutein bileşikleri açısından da zengindir. Journal of Nutrition'a göre lutein ve beta-karoten özellikle daha az iç organ yağıyla ilişkilidir.
Erik
Pek çok insan muhtemelen eriklerin kuru erik için temel meyve olduğunu düşünüyor; tuvalete gitmenizi engelleyen bazı sindirim sorunlarının panzehiri. Ancak bu meyve sağlık açısından çok daha fazla fayda sunuyor, özellikle de eriklere koyu kırmızı rengini veren antosiyaninler adı verilen flavonoid açısından çok zengin olduğu için.
Antosiyaninlerin nörodejeneratif ve kardiyovasküler hastalıklara karşı güçleriyle biliniyor ancak araştırmalar aynı zamanda kilo kaybına ve yağ depolamaya da yardımcı olabileceklerini buldu. Oksidatif Tıp ve Hücresel Uzun Yaşam dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, antosiyaninler kilo kaybına ve yağ dokusuna (diğer adıyla vücut yağına) yardımcı olabilir.
Fındık
Canınız bir atıştırmalık çektiğinde, yağ yakma hedeflerine de yardımcı olabilecek doyurucu bir ikram için en sevdiğiniz kuruyemişlerden bir avuç alın. Bazı insanlar, yağ ve kalori bakımından daha yüksek oldukları için kuruyemiş yeme konusunda endişeleniyorlar, ancak Nutrients'ta yapılan bir araştırmaya göre, kuruyemiş yemenin daha iyi kilo yönetimi ve zamanla daha az kilo alımıyla bağlantılı olduğu görüldü.
Best, "Kuruyemişler sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır, bu da onları genel kalori alımını azaltabilecek tatmin edici bir atıştırmalık haline getirir" diyor. "Bazı kuruyemişler ( badem gibi ) aynı zamanda magnezyum ve E vitamini gibi besin kaynaklarıdır ve genel sağlığa katkıda bulunur."
Greyfurt
Sulu greyfurtun getirdiği ekşiliği kaldırabiliyorsanız, bu yağ yakıcı gıdayı günlük beslenmenize daha fazla dahil etmek isteyebilirsiniz. Goodson, " Bazı çalışmalar, yemeklerden önce greyfurt tüketiminin orta derecede kilo kaybına yol açabileceğini ve bunun iştahı ve kalori alımını azaltma yeteneğiyle ilişkili olduğu düşünüldüğünü öne sürüyor" diyor.
Metabolism dergisinde yapılan bir araştırmada, altı hafta boyunca günde bir kez greyfurt tüketen katılımcıların bel çevrelerinden birkaç santim incelik kaybettiği ortaya çıktı. Ancak vücut ağırlığı veya kan basıncı seviyeleri üzerinde herhangi bir etki görülmedi.
Genel olarak meyve ve sebzeler harika yağ yakıcı yiyecekler yapabilir. Frontiers in Nutrition'da yayınlanan yakın tarihli bir başka araştırmaya göre, meyve ve sebzelerde bulunan biyoaktif bileşikler olan fitokimyasallar, obeziteye yardımcı olma ve metabolizmayı düzenlemeyle bağlantılıdır.
Hindi
İnatçı yağları yakmaya yardımcı olmanın etkili bir yolu, diyetinizde yeterli miktarda protein aldığınızdan emin olmaktır. Goodson, "Proteinin yüksek bir termik etkisi vardır, bu da vücudunuzun, yağlar ve karbonhidratlara kıyasla proteini sindirmek için daha fazla enerji harcadığı anlamına gelir" diyor. "Ayrıca, yüksek proteinli bir diyet daha tok hissetmenize yardımcı olabilir, bu da kalori alımının azalmasına ve kilo kaybına yol açabilir."
Bu besin maddesinden daha fazlasını almanın kolay, lezzetli ve çok yönlü bir yolu, yağ yakıcı bir yiyecektir: Hindi! 3 ons hindi göğsünde 24 gram protein ve yedi gramdan az yağ alırsınız ve 3 onsluk öğütülmüş hindi porsiyonunda yaklaşık 23 gram protein ve dokuz gramdan az yağ alırsınız.
Hindistancevizi yağı
Hindistan cevizi yağı, aşırı tüketildiğinde muhtemelen kilo alımına neden olduğu gösterilen bir yağ türü olan doymuş bir yağ olmasına rağmen, araştırmalar hindistancevizi yağının genel vücut yağını kaybetme hedefinize yardımcı olabileceğini göstermektedir. Lipids dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün hindistancevizi yağı yiyen kadınların bel çevresindeki santimetrelerde azalma ve genel olarak daha fazla kilo kaybı görüldü.
Araştırmaların hindistancevizi yağından yararlanabileceğini kanıtlayanlar yalnızca kadınlar değil. Food & Function'dan yapılan bir araştırma, bu yağın obez erkeklerde kilo vermenin yanı sıra yüksek kolesterol gibi obeziteyle ilişkili "metabolik parametrelere" de yardımcı olabileceğini söylüyor.
Kara fasulye
Düzenli olarak siyah fasulye yemiyorsanız, daha fazla lif ve protein tüketmenin yanı sıra daha fazla vücut yağı kaybetmenin lezzetli bir yolunu kaçırıyorsunuz demektir. Birincisi, siyah fasülye fincan başına 15 gram lif ve proteinle yüklüdür; bu miktarları diğer birçok gıdada bulmak zordur.
Obezite dergisinde yayınlanan bir çalışma, beş yıllık bir süre boyunca günlük lif alımınızı artırmanın bel çevresinde neredeyse yüzde 4'lük bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu.
Brokoli
Herkes bu turpgillerden oluşan sebzeyi sevmez, ancak zaman zaman brokolinin tadını çıkarırsanız onu diyetinizin düzenli bir parçası olarak eklemek isteyebilirsiniz. Başlangıç olarak brokoli, tok kalmanıza ve bağırsak sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek yararlı bir dozda lif içerir.
Ancak brokoli aynı zamanda sülforafan adı verilen spesifik bir bitki bileşiği açısından da zengindir (bu bileşik çin lahanası veya brüksel lahanası gibi diğer turpgil sebzelerde bulunur). Sülforafanın potansiyel olarak kalp sağlığını iyileştirmeye ve kardiyovasküler hastalıklara karşı korumaya yardımcı olduğu bulunmuştur, ancak son hayvan araştırmaları bunun aynı zamanda kilo kaybına ve yağ azalmasına da yardımcı olabileceğini göstermektedir.
eLife'da yayınlanan 2022 tarihli bir araştırmaya göre, sülforafanla tedavi edilen farelerin yağ kütlesinde önemli bir azalma görüldü. Tabii ki, bu bileşiğin insanlarda yağ kaybına nasıl yardımcı olabileceğini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak bu, neden biraz daha fazla brokoli yemek isteyebileceğiniz konusunda ikna edici bir başlangıç.
Kinoa
Yağ yakıcı bir tam tahıl elde etmek için ara sıra pirincinizi kinoa ile değiştirin. Quinoa, yağ kaybı hedeflerinize birçok şekilde yardımcı olabilir. Başlangıç olarak kinoa, yağ yakmak için gerekli besinlerden bahsettiğimiz lif ve protein içerir. Journal of Diabetes Investigation'da yayınlanan bir araştırmaya göre, diyetinize daha yüksek miktarda bitkisel protein eklemek sizi obezite gibi risk faktörlerini içeren metabolik sendroma daha az duyarlı hale getirebilir.
Fareler üzerinde yapılan daha yeni bir çalışma, kinoa yemenin obezite riskinin azalmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu buldu. Bu bir hayvan çalışması olmasına rağmen, sonuçlar diyetinize bu tam tahılın daha fazlasını eklemeniz konusunda ikna edicidir.
Chia tohumunun tok tutma özelliği su, süt, ayran veya yoğurt gibi sıvı özellikte olan besinler ile karıştırıldığında hacminin artmasından ve jelleşmesinden kaynaklanır. Bu sayede midede de hacmi artar ve daha fazla tokluk verir. Ancak chia tohumu günde 2 yemek kaşığından fazla tüketilmemelidir.
Karın bölgesindeki yağların yakımını aktifleştiren ve yeni yağ yapımını baskılayan bir diğer etmen ise kalsiyum kaynağı besinlerdir. Kalsiyum kaynağı besinlerden biri olan yoğurt da karın bölgesindeki yağ yakımında etkili olan en önemli besindir. Bu yüzden zayıflama kürlerinde sıklıkla yer almaktadır.
Meyveler
Besin maddeleri ve antioksidanlarla doludurlar ve yoğurt, yulaf ezmesi, salata ve su gibi her şeye bir miktar tatlı katabilirler. Best'e göre yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakıcı harika atıştırmalıklardır.
Best, "Meyvelerin kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, açlığı kontrol etmeye ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve meyvelerdeki antioksidanlar aynı zamanda oksidatif stresle de mücadele eder, potansiyel olarak vücudun yağ yakma yeteneğini artırır ve genel refahı artırır" diyor.
Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, yaban mersininin aktif erkeklerde "yağ oksidasyonunu hızlandırmaya" ve yağ yakımına yardımcı olabileceğini buldu.
Peynir altı suyu protein tozu
Bunu smoothienize katabilir, protein karışımı hazırlayabilir veya yaratıcı olup onunla pişirebilirsiniz, ancak her iki durumda da peynir altı suyu protein tozu tüketmek daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilir.
Başlangıç olarak, peynir altı suyu proteininin vücutta tokluk hormonları olarak bilinen hormonları harekete geçirmeye yardımcı olduğu ve potansiyel olarak aşırı yemenin azalmasına yol açtığı bulunmuştur. Bu protein tozunun ayrıca obeziteyi önlemeye ve vücudunuzun yağ yakmasına ve metabolizmayı hızlandırmasına yardımcı olan termojenezi artırmaya yardımcı olduğu da bulunmuştur.
Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek proteinli gıdalar daha fazla yağ yakılmasına yardımcı olur ve bir porsiyon normal peynir altı suyu protein tozu yaklaşık 25 gram protein içerir.
Somon
Somon, protein ve sağlıklı yağlar gibi besinlerle dolu popüler bir balıktır. Birincisi, somondaki yağsız protein miktarı (porsiyon başına 17 gram), yüksek proteinli bir diyetin kilo verme ve vücut yağını azaltma üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle yağ kaybı hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Bununla birlikte Goodson şunu ekliyor: "Somon gibi yağlı balıklar, antiinflamatuar özelliklere sahip olan ve yağ metabolizmasını etkileyebilen omega-3 yağ asitleri açısından zengindir" diyor. Aslında Hindawi dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, omega-3 yağ asitlerinin takviyesi yetişkinlerde dinlenme metabolizma hızını artırabilir.
Süzme peynir
Süzme peynir bir sonraki büyük şey haline geldi, ancak en sevdiğiniz ev yapımı dondurma için bir temel olmaktan çok daha fazlası için iyidir. Protein dolu ve yağdan gelen kalorisi düşük olan bu peynir, daha fazla vücut yağı yakmanıza yardımcı olabilir.
Aslında, bir çalışma, bir yıl boyunca daha yüksek proteinli yiyecekler (süzme peynir dahil) yedikten sonra katılımcıların daha fazla kilo ve bel çevresinde daha fazla kilo kaybettiğini buldu. Süzme peynir bir süt ürünü olduğundan kalsiyum oranı da yüksektir. Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi'ne göre kalsiyum, kilo kaybına ve yağ yakımına yardımcı olabilir.
Şili biberi
Pul biber, en sevdiğiniz yemeklere lezzet katmaktan çok daha fazlası için iyidir. Bu baharatlı biber, kapsaisin adı verilen önemli bir bileşikle kilo verme hedeflerinizdeki ısıyı artırır.
Goodson, "Acı biberdeki kapsaisin, vücutta ısı üretimi süreci olan termojenezi teşvik ederek metabolizmayı geçici olarak artırabilir" diyor. "Bu etki nispeten küçüktür, ancak zamanla yağ kaybına katkıda bulunabilir."
Balance One Supplements'tan Trista Best, şunu ekliyor: "Kapsaisin yalnızca metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iştahı da azaltarak genel olarak daha az kalori tüketmenize yardımcı oluyor."
Tarçın
İster yulaf ezmenizin üzerine serpin, ister sabah latte'nize bir tutam ekleyin, hatta takviye formunda alın, Goodson tarçının kan şekeri yönetimi yoluyla yağ kaybı hedeflerinize yardımcı olabileceğini söylüyor. "Tarçın'ın kan şekeri düzeylerini düzenlemeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olduğu öne sürüldü ve istikrarlı kan şekeri düzeyleri, iştahı ve aşırı yemeyi azaltarak potansiyel olarak kilo yönetimine yardımcı olabilir." Ayrıca daha yüksek, daha yönetilmeyen kan şekeri düzeyleri de artan kilo alımıyla ilişkilendirilmiştir.
Tarçın ayrıca, bu baharata lezzet patlaması vermesiyle bilinen sinnamaldehit adı verilen bir bileşiği de içerir. Beslenme Bilimi ve Vitaminoloji Dergisi'nde yayınlanan 2012 yılında fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sinnamaldehit tüketen fareler karın bölgelerindeki yağları kaybederken, bileşiği yemeyen fareler karın yağlarını kaybetmedi.
Gıda Biyokimyası Dergisi'nde yayınlanan daha yeni bir çalışma, tarçın takviyesinin hem azalan BMI hem de bir bütün olarak vücut ağırlığı ile bağlantılı olduğunu buldu.
Tavuk
Yüksek proteinli gıdaların termik etkisinden bahseden Best, yağ yakıcı bir gıda olarak tavuğu diyetinize eklemenizi öneriyor.
Best, "Tavuk, tokluk hissini artırabilen ve sindirim için daha fazla enerji gerektirebilen, yağ kaybına yardımcı olan protein açısından zengindir" diyor. "Yağsız proteinlerin termik etkisi büyüktür, bu da vücudunuzun onları sindirmek ve işlemek için önemli miktarda enerji harcadığı anlamına gelir, bu da onları yağ kaybı için etkili bir seçim haline getirir."
Food & Nutrition Research'te yayınlanan bir çalışma, sebze ağırlıklı bir diyetle birlikte kümes hayvanı yemenin kilo alma veya obezite riskini azaltmada yardımcı olduğunu buldu.
Ton balığı
Ton balığı, tek başına veya kremalı bir ton balığı salatası içinde yiyebileceğiniz kullanışlı ve uygun fiyatlı bir atıştırmalık olmasının yanı sıra yağlı bir balık olarak da kabul edilir; yani antiinflamatuar, yağ yakıcı omega-3 yağ asitleriyle doludur.
PLoS One'da yayınlanan bir meta-analiz, konuyla ilgili yapılması gereken daha fazla araştırma olmasına rağmen, omega-3 yağ asitlerinin desteklenmesinin, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak dahil edilmesi durumunda karın yağ düzeylerini azaltmaya ve obeziteyi önlemeye yardımcı olabileceğini buldu.
Ayrıca daha önce hem proteinin hem de sağlıklı yağların yağ yakma sürecine yardımcı olabileceğini ve ton balığının bu besinlerin her ikisiyle de dolu olduğunu, bu lezzetli balığın diyetinize ekleyebileceğiniz potansiyel bir yağ yakıcı yiyecek haline geldiğini belirtmiştik.
Yoğurt
Daha önce de belirttiğimiz gibi, protein açısından yüksek diyetler yağ yakımına ve kilo kaybına yardımcı olabilir, bu nedenle Yunan yoğurdu gibi az yağlı, yüksek proteinli yoğurt, mükemmel bir yağ kaybı atıştırmalıktır.
Best, "Yoğurt, dengeli bir beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırmaya ve genel kalori tüketimini azaltmaya yardımcı olabilecek protein açısından zengindir" diyor. Uluslararası Obezite Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, yoğurt tüketmenin vücut ağırlığını azaltabileceği, bel çevresini azaltabileceği ve vücut yağını azaltabileceği sonucuna varmıştır.
Goodson ayrıca şunları ekliyor: "Yoğurttaki probiyotikler bağırsak sağlığını da olumlu yönde etkileyebilir, bu da kilo düzenlemesini etkileyebilir." Aslında Genes dergisindeki bir araştırma, çeşitli, sağlıklı bağırsak mikrobiyomunun BMI ve genel yağ kütlesindeki azalmalarla bağlantılı olduğunu buldu.
Yulaf ezmesi
Yulaf, size lif, karbonhidrat ve protein sağlayabilen besin açısından ağır tahıllardır ve Best'e göre yulaf ezmesi, kilo verme hedefleriniz için yararlı bir kahvaltı olabilir.
Best, "Yulaf ezmesi, sürekli enerji sağlayan ve kendinizi tok hissetmenizi sağlayarak aşırı yemeyi önleyen karmaşık bir karbonhidrattır" diyor. "Bu karmaşık karbonhidratlar enerjiyi kademeli olarak serbest bırakır, enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur ve aşırı yemeye ve kilo almaya yol açan ani açlık sancılarını önler."
Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre tam tahıl tüketimi (yulaf veya kahverengi pirinç gibi) kilo kaybı ve BMI'nın azalmasıyla bağlantılıydı. Tam tahılları bu kadar sağlıklı yapan ana bileşenlerden biri de yüksek lif içeriğidir. Annals of Internal Medicine'de yayınlanan araştırma, günlük olarak lif alımınızı artırmanın kilo vermenize yardımcı olabileceğini ve sekiz gram lif sağlayan bir fincan yulafla bu kahvaltı yemeğinin hedeflerinize önemli ölçüde yardımcı olabileceğini buldu.
Ispanak
Ispanak iyi bir nedenden dolayı bir süper besindir. Vitaminler ve antioksidanlarla doludur ve bu yeşil yapraklı sebzeyi yemek, sağlıklı bir diyetin parçası olarak yağ yakma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Ispanak, tilakoid adı verilen bitki zarları bakımından zengindir. Bu zarlar, sebzeleri yeşile çeviren pigment olan klorofili tutar. Araştırmalar, tilakoid içeren ıspanak özlerinin tüketilmesinin, vücut yağını kaybetmenize yardımcı olmak da dahil olmak üzere sağlık açısından çok sayıda faydaya sahip olabileceğini buldu.
2015 yılında yapılan bir araştırma, üç ay boyunca sürekli olarak tilakoid takviyesi almanın açlığın azalmasına ve gün boyunca tokluk hissinin artmasına yardımcı olduğunu buldu. Bu araştırmacılar, ıspanakta ve diğer yeşil sebzelerde bulunan bu bitki zarını takviye etmenin, zamanla kilo kaybına veya kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini söylüyor.
2020'de yapılan başka bir araştırma, ıspanaktan türetilen belirli tilakoidlerin tüketiminin kilo, bel çevresi ve yağ kütlesinde azalmaya neden olduğu sonucuna varmıştır.
Tilakoid takviyesi vücudunuza bir porsiyon ıspanak yiyerek alabileceğinizden daha fazlasını sağlayacaktır, ancak bu araştırma sonuçları ıspanağın güçlü pigmentleri ve bileşikleri nedeniyle yağ yakma hedeflerinize yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Yumurta
Bunları karıştırın veya bir salatanın veya bir parça kızarmış ekmeğin üzerine haşlanmış bir tane atın; ancak nasıl pişirmeyi seçerseniz seçin, yumurtalar vücudunuza inanılmaz sağlık ve yağ yakıcı faydalar sağlayabilir.
Goodson, "Birincisi, yumurtalar mükemmel bir yüksek kaliteli protein ve temel besin kaynağıdır ve özellikle yağ metabolizmasında rol oynayan kolin açısından zengindir" diyor. Ayrıca şunu da ekliyor: "Yumurta yemek kendinizi tok ve tok hissetmenize yardımcı olabilir, gün boyunca aşırı yeme olasılığını azaltır ve yumurtadaki proteinin yüksek termik etkisi vardır, bu da sindirmek için daha fazla enerji gerektirdiği anlamına gelir, bu da hafif bir artışı destekleyebilir."
Ayrıca, Beslenme Araştırması'nda yayınlanan bir araştırma, kahvaltıda yumurta yiyen erkek katılımcıların kahvaltıdan sonra daha az açlık yaşadıklarını ve kahvaltıda simit yiyen katılımcılara göre gün boyunca daha az kalori tükettiklerini buldu.
Zeytinyağı
Zeytinyağının sağlık açısından tüm faydalarını (kalp hastalığı riskinizi azaltmak, erken ölüm riskinizi azaltmak ve kolesterolü düşürmek) düşündüğünüzde, sızma zeytinyağının (EVOO) kullanılması o kadar da şaşırtıcı gelmemelidir. Aynı zamanda yağ yakıcı faydalar da sağlar.
Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, "aşırı vücut ağırlığına" sahip kadınlara dokuz hafta boyunca ya EVOO içeren bir kahvaltı ya da soya fasulyesi yağı içeren bir kahvaltı verildi. Sonuçta zeytinyağı tüketenler hem vücut yağ kütlelerini düşürdüler, hem de kan basıncını düşürdüler. Bu nedenle, bu yağ yakıcı yiyeceği bir sonraki salatanıza veya pişireceğiniz yemeklerin temeli olarak eklemekten korkmayın.