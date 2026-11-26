Pasaporttan otomobile, cep telefonundan yurt dışı seyahatine; trafik cezalarından kiralara kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak’tan itibaren pek çok işlem yeniden değerleme oranıyla birlikte daha pahalı hale gelecek.

2027 yılının ekonomik bilançosunda vatandaşın karşısına çıkacak ilk büyük maliyet kalemlerinden biri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Oran, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kesinleşti.

Bu oranın açıklanması ile birlikte sadece vergi, tarife ve harçlarda artışlar değil; vergi istisnaları, gelir vergisi tarifeleri ve çeşitli parasal sınırlar da yeniden hesaplanacak.

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Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda oranı değiştirme yetkisi var. Bu nedenle özellikle MTV ve bazı harçlarda nihai karar netleşmiş değil. Cumhurbaşkanı’nın oranda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Oranın bütün kalemlere aynen uygulanması halinde ortaya çıkan tablo çarpıcı…

İşte 2027 için öne çıkan bazı hesaplamalar:

- 10 yıllık pasaport harcı 13.410 TL’den 17.142 TL’ye çıkacak.

- IMEI telefon kayıt harcı 54.258 TL’den 69.358 TL’ye çıkacak.

- Yurt dışına çıkış harcı 1.250 TL’den 1.590 TL’ye çıkacak.

- Kırmızı ışık ihlali 5.000 TL’den 6.392 TL’ye yükselecek.

- Ehliyetsiz araç kullanma 40.000 TL’den 51.132 TL’ye çıkacak.

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- İlk kez alkollü araç kullanma 25.000 TL’den 31.958 TL’ye çıkacak.

- Emniyet kemeri takmama 2.500 TL’den 3.196 TL’ye yükselecek.

- Drift yapma cezası 140.000 TL’den 178.962 TL’ye çıkacak.

- Yeni cep telefonu aboneliği özel iletişim vergisi 710 TL olacak.

MTV’DE DURUM NE OLACAK?

Yüzde 27,83'lük oran aynen uygulanırsa:- 5 bin lira MTV ödeyenin vergisi 6.392 liraya,- 10 bin lira ödeyenin vergisi 12.783 liraya,- 20 bin lira ödeyenin vergisi 25.566 liraya çıkacak.

KİRALARDA DURUM…

- Konut kira geliri istisnası 58.000 TL’den 74.000 TL’ye yükseliyor.

- Değer artışı kazancı istisnası 150.000 TL’den 192.000 TL’ye çıkıyor.

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- Günlük yemek bedeli istisnası 300 TL’den 383 TL’ye çıkıyor.

- Gelir vergisi ilk dilim sınırı 190.000 TL’den 240.000 TL’ye yükseliyor.