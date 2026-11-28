ABD Ticaret Temsilcisi (USTR), 11 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Tayvan, İsviçre, Hindistan, Vietnam, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Kamboçya ve Bangladeş'in imalat politikalarının ABD ticaretine göre yüklere göre ek indirimler yapmayı önerdi.

Kamuoyu kayıtlarının 5 Ocak 2027'ye kadar toplanması ve 25 Ocak 2027'de kamuya açık kayıtların ayrılması sağlanırken, yeni tarifelerin bu inceleme işleminin devamının ardından şifrenin girilmesi öngörülüyor.

Söz konusu tarife oranlarının, zorla çalıştırılan temmuzda taşınan yüzde 10 veya yüzde 12,5'lik mevcut tarifelerin üzerine eklenmeyeceği ve her iki kapsama giren ürünlerde yalnızca yüksek olan oranın uygulanacağı belirtiliyor. Ayrıca petrol, doğal gaz, ABD'de yetiştirilemeyen gıda ürünleri ile ilaç gibi sektörel tarifelere tabi malların muaf tutulacağı kaydediliyor.

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USTR ayrıca daha önce gizli olarak konulan 1974 tarihli Ticaret kanunundaki 301. Bölüm korumaları kapsamında Brezilya'dan ithal edilen hava araçlarına yüzde 10 ek vergi getirilmesi ve şeker ithalatına uygulanan vergilerin alınması için de genel olarak görüşülmüştü.

YÜKSEK KARARIN ARDINDAN "MEŞRU ZEMİN" ARAYIŞI

Washington'ın bu adımı, ABD Yüksek Mahkemesinin şubat yerinde Başkan Donald Trump'ın ulusal acil durum yetkilerine dayanarak geniş kapsamlı küresel tarifeleri iptal etmelerinin ardından, yönetim tarifesi duvarını daha sağlam ve kalıcı bir yasal zemine oturtma arayışının son halkasını oluşturdu.

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Yüksek kararın ardından 122. Bölüm mevcut olan 24 Temmuz'a kadar geçerli olan geçici yüzde 10'luk vergiye göre Trump yönetimi, ardından zorla çalıştırılan kayıt açıklama gösterme 301. Bölüm kapsamında ek vergiler getirmişti.

Son olarak 301. Bölüm önerileriyle yönetim, yargı engelini aşarak küresel program programlarını şubat aralarındaki mahkeme kararı öncesindeki bitirmeyi yaklaşmayı hedefliyor.

ÜLKE MERKEZLİ ORANLAR VE TİCARET POLİTİKASI BASKISI

USTR'nin süresi boyunca, mevcut veya müzakerelerdeki ikili ticaret anlaşmalarına bağlı olarak bir tarife yapısı öngörülüyor. Bu imkan Çin menşeli mallar için mevcut vergilerin üzerine yüzde 20'ye kadar ek ücret verilebilirken, 10 Ocak'ta süre dolacak ticaret ateşkesinin uzatılması halinde bu oranın yüzde 40'a çıkarılabileceği uyarısı yapılıyor.

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Çin için önerilen yeni gümrük vergileri, ülkeyle varılan ticari ateşkesin sınırları dahilinde kalsa da ABD'nin daha yüksek tarifelere kapı aralaması, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gelecek ay Miami'de G20 geçiş marjında ​​yapılması planlanan tamamlanma öncesindeu artırılıyor.

Ticaretin sağlanamaması halinde Vietnam için yüzde 35'e, Hindistan için yüzde 25'e kadar ek tarife önerilirken, karşılıklı ticaret anlaşması imzalanması durumunda bu tutarların Vietnam için yüzde 20'ye, Hindistan için yüzde 17'ye kadar azaltılabileceği belirtiliyor.

Singapur için yüzde 20'ye kadar önerilen tarife değişikliğinde anlaşma halinde yüzde 10'a çekilebileceği ifade ediliyor. Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland için yüzde 18'e kadar ek ücret oranı öngörülüyor.

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Mevcut "en çok kayırılan" ve 301. Bölüm vergileri dahil olmak üzere AB için yüzde 15, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan menşeli ürünlerde ise yüzde 15'e kadar ücretlendirme planlanıyor.

Ekonomistler, özellikle Vietnam, Hindistan ve Singapur için anlaşma olması ve olmaması durumlarındaki keskin oran farklarının, bu ülkelerdeki Washington ile müzakereleri hızlandırmaya zorlayan güçlü bir baskı unsuruna dönüştüğüne dikkat çekiyor.

YENİ TARİFE HAMLESİ ENFLASYONLA MÜCADELEDE FED'İ ZORLUYOR

Ekonomistler, yeni tarifelerin tarihlerinin ABD'nin ekonomik açıdan kritik risklerini barındırdığını vurguluyor.

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Ticaret Bakanlığının açıkladığı son onaya göre ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak ayrıntılı olarak izlenen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat ekiminde yıllık yüzde 3,8 yükseldi.

Çekirdek PCE fiyat endeksi ekimde Kasım 2023'ten bu yana en yüksek oran artarken, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Yale Üniversitesi The Budget Lab'in analizinde, mevcut uygulamalar kapsamında yüzde 11,2 olan ABD'nin ortalama etkin tarifelerin kaydedilmesi, yeni önerilen tarifelerin devreye alınmasıyla yüzde 13,9'a yükselmesi öngörülüyor.

Mevcut fiyatların ABD hane halkına yıllık maliyetinin ortalama 900 dolar olduğunu hesaplayan The Budget Lab, yürürlükteki gümrük tarifesi politikasının fiyatlar üzerindeki nihai etki yaklaşık yüzde 0,6 olduğunu tahmin ediyor.

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Önerilen tarifelerin kişisel girişin fiyatlarını yüzde 0,3 artırılabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, enerji maliyetleri ve yapay zeka altyapı yatırımlarının fiyatlarının üzerinde baskı yarattığını, iç talebin ise canlılığını koruduğu bir ölçüm verimi verimi üretilen maliyet artışlarını doğrudan üretkene yansıtmasının kolaylaştığını belirtiyor.

Son olarak Fed'in Bej Kitap raporunda kaydedilen fiyatlara ilişkin fiyatlara yansıtılan farkne dikkati çekmesi, bankanın enflasyonla mücadelesinin uzayabileceği beklentileri güçleniyor.

KÜRESEL TEPKİLER VE TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİ

Washington'ın hamlesi ticaret ortaklarının tepkisini çekerken, küresel olarak tedarik edilen zincirlerde yeni kırılmalar yaşanabileceği endişelerini doğuruyor.

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Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve diğer ekonomilere göre değişkenlik gösteren kapasite fazlasının ek ücretlendirmeye karşı gücünü belirtirken, ek ücret teklifinin "tek verililiğin tipik bir örneği" olduğunu ifade etti.

Pekin yönetimi, Washington'a hatalı uygulamalara son verme ve farklılıklar diyalog ve istişareyle ayırma yoluna dönme yaptığını, Çin'in birbirlerinden ayrılmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli işlemleri alabileceğini vurguladı.

AB Komisyonu ise ABD'nin sanayide "kapasite fazlası" iddiasını reddederken, kapasite fazlasından en çok etkilenen taraflardan birinin olduğunu savundu. AB, daha önce uzlaşılan yüzde 15'lik tavan anlaşmasına sadık kalınması kaydetti.

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Öte yandan Cumhuriyetçilerin kasım başındaki ara seçimlerde yüksek fiyatlar nedeniyle seçmen tepkisiyle Kongre'nin iki kanadında da çoğunluklara kaptırmasına rağmen, yönetim tarifelerinde ısrarcı olması dikkati çekiyor.

Demokratlar Ocak ayında Kongre'nin kontrolünde, ücretlerini geri almayı hedeflese de kullanılsa da, Trump'ın veto yetkisi nedeniyle kısa süreli korumacı ticaret politikalarından geri dönmesinin zorlaştığına işaret ediyor.