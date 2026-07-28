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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim geldi!

        Motorine indirim geldi!

        Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorine indirim geldi!

        Petrol fiyatları, küresel enerji akışını önemli ölçüde aksatan ABD-İran savaşının çözüme kavuşacağına dair umutlar arasında Salı günü de düşüşünü sürdürerek varil başına 1 dolardan fazla değer kaybetti.

        Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.30 itibarıyla yüzde 1,17 düşüşle 87,33 dolara gerileyerek 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü ise varil başına 81,16 dolara gerileyerek yüzde 1,76 düşüşle yine 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

        Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş yurt içinde akaryakıta indirim gelmesine neden oldu. Motorinin litresine ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 67.10 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.21 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 68.06 TL

        Motorin litre fiyatı: 78.32 TL

        LPG litre fiyatı: 31.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 68.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 68.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 79.15 TL

        LPG litre fiyatı: 31.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 69.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.06 TL

        LPG litre fiyatı: 31.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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