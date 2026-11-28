Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük ağırlığı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan ANTIDOT 2ES, başta hava savunma sistemlerinin radarları olmak üzere radar sistemlerinin operasyon ortamındaki hassas konumlarının belirlenmesi amacıyla geliştirildi.

İnsansız hava araçlarına (İHA) kolayca entegre edilebilen sistem, radarların hassas yönünü ve parametrelerini, uygun uçuş profiliyle birlikte ise konumunu tespit ediyor.

Entegre edildiği İHA'yı tehdit eden radar sistemlerini tespit eden ANTIDOT, tehditlerin hassas konumlarını belirleyerek imha edilmelerine imkan sağlıyor. Sistem, İHA’lara tehditlere karşı farkındalık kazandırırken diğer dost hava unsurları için de güvenli bir hava sahası oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

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5 ÜLKEDE AKTİF GÖREV YAPIYOR

İlk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilen ANTIDOT Elektronik Destek Podu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de 5 farklı İHA'ya entegre edilen sistem, halihazırda 5 ülkede aktif görev yapıyor.

Düşük ağırlığı ve güç tüketimi sayesinde Bayraktar TB2 sınıfındaki küçük İHA'lara dahi entegre edilebilen sistem, platformların havada kalma süresini de asgari düzeyde etkiliyor.

Türkiye'de bugüne kadar Bayraktar TB2, TB3, AKINCI ile TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR platformlarına entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 sistemi, gerçekleştirilen çok sayıda uçuşla geliştirildi.

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Kompakt yapısıyla farklı platformlara hızlıca entegre edilebilen ANTIDOT Elektronik Destek Podu, ASELSAN'ın açıklamasına göre, dünyada benzeri bulunmayan bir sistem olma özelliği taşıyor.

ANTIDOT 2ES, yine ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2EA Elektronik Taarruz Podu ile birlikte de görev yapabiliyor.