Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.070,17 %-0,40
        DOLAR 49,4181 %0,04
        EURO 55,4921 %0,62
        GRAM ALTIN 6.596,05 %1,16
        BITCOIN 82.428,00 %0,89
        FAİZ 39,44 %-0,65
        GÜMÜŞ GRAM 90,67 %2,56
        GBP/TRY 65,6368 %0,63
        EUR/USD 1,1201 %0,39
        BRENT PETROL 104,40 %-0,12
        ÇEYREK ALTIN 10.784,55 %1,16
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,12 puan azalırken toplam işlem hacmi 92,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,76 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Ülkede dün yayımlanan ve eylülde enflasyonun hızlandığına işaret eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından bugünkü ÜFE verileri de kalıcı fiyat baskılarına dair korkuları körüklerken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

        REKLAM

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı konut fiyat endeksi ve ekim ayı piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) yarın akşam piyasa kapanışının ardından Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu “BB-“, not görünümünü ise “durağan” olarak koruması yönünde.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağış şiddetini artıracak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün, yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklarla ilgili bilgiler verdi. İstanbul'da yağmurun şiddetini artıracağına dikkat çekti.

        #borsa
        #haberler
        #bist
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
        Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Kaptansız kale düştü!
        Kaptansız kale düştü!
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Şaşırtan kutlama
        Şaşırtan kutlama
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!