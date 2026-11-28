Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil firmasının işvereni tarafından yayımlanan ve çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadelerin yer aldığı videoya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu videoda işverenin, işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediğini de beyan ettiğini bildirdi.

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında ve eksiksiz almasının, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesinin çalışma hayatının temel ilkelerinden olduğu vurgulanan açıklamada, "İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık, söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddiaları incelemek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevli bir iş başmüfettişinin görevlendirildiğini ve konunun yakından takip edildiğini duyurdu.