ÇAKIR füzesi için tedarik sözleşmesi imzalandı

SSB'de düzenlenen imza töreniyle, milli imkanlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi'nin Kara Kuvvetlerinin kullanımına sunulması sürecinde önemli bir aşamaya geçildi.

ÇAKIR Seyir Füzesi Tedarik Sözleşmesi'ni SSB Başkanı Haluk Görgün ile ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci imzaladı.

ROKETSAN'ın kendi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle başlattığı ve SSB destekleriyle ilerleyen proje, sahip olduğu yerli ve milli sistemlerle Türkiye'nin seyir füzeleri alanındaki kabiliyetlerine stratejik katkı sağlıyor.

"CAYDIRICI VE ÇOK YETENEKLİ BİR SEYİR FÜZESİ"

SSB Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, projeyle birlikte Türkiye'nin caydırıcı ve çok yetenekli seyir füzesi kabiliyeti kazandığını belirtti.

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ÇAKIR Projesi'nin ROKETSAN'ın mühendislik kabiliyetleri, SSB'nin destekleri ve geniş sanayi ekosisteminin katkılarıyla hayata geçirildiğini dile getiren Görgün, füzenin arayıcı başlığından turbojet motoruna kadar pek çok kritik bileşeninde ciddi yerli ve milli katkıların bulunduğuna işaret etti.

Sistemin kalifikasyon ve kullanıma hazır hale getirilmesi süreçlerinde Kara Kuvvetlerinin de önemli desteklerinin olduğunu belirten Görgün, ROKETSAN’ın seyir füzeleri alanında kazandığı kabiliyetin dünyada takdirle takip edildiğini vurguladı.

Görgün, alınan kararlar doğrultusunda sözleşme süreçlerinin tamamlandığını dile getirerek, emeği geçen tüm kurumlara, ROKETSAN çalışanlarına ve alt yüklenicilere teşekkür etti.

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KARA ATMACA İLE ORTAK MİMARİ

Farklı konfigürasyonlara sahip füze tiplerinin ortaya çıkarıldığı proje kapsamında geliştirilen ÇAKIR, satıhtan satha ve havadan satha kullanım kabiliyetine sahip bulunuyor.

Hem kara hem de deniz hedeflerine karşı görev yapabilecek şekilde tasarlanan füze, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek KARA ATMACA Silah Sistemi'nden de ateşlenebilecek. Bu kabiliyet sayesinde farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik esnek, hassas ve derin vuruş yeteneklerinin ortak sistem mimarisi içinde değerlendirilmesi mümkün olacak.

Yaklaşık 200 firmanın katılımıyla geliştirildi

Yerli ve milli savunma sanayisi ekosisteminin geniş katılımıyla yürütülen projeye ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde yaklaşık 200 firma katkı sağladı.

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Arayıcı başlık ve turbojet motoru gibi kritik bileşenlerdeki yerli katkılar, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki mühendislik ve üretim kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirdi. Geliştirme ve kalifikasyon süreçlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı da projeye destek sağladı.