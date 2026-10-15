Çinli otomobil üreticileri Avrupa pazarındaki payını artırıyor

AA muhabirinin Allianz Trade tarafından yayımlanan "Geleneksel Sermayeden Stratejik Yatırımlara: Avrupa'nın Rekabetçi Bir Otomotiv Sanayisi Oluşturma Yol Haritası" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Avrupa otomotiv sektörü Çinli üreticilerin artan rekabeti, elektrikli araçlara geçiş ve teknolojik dönüşüm nedeniyle yapısal değişim sürecinden geçiyor.

Çinli otomobil markalarının AB pazarındaki payı son yıllarda yaklaşık yüzde 2'den yüzde 10'a yaklaştı ve kıtadaki satışları ilk kez 1 milyon adedi aştı.

Çinli markaların Avrupa'daki tamamen elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 16'ya, şarj edilebilir hibrit araç pazarındaki payı ise yüzde 26'ya ulaştı.

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Avrupa otomobil pazarı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyürken, tamamen elektrikli otomobil satışları yaklaşık yüzde 45 arttı. Bu otomobillerin yeni araç tescillerindeki payı ise yüzde 22 ile benzinli otomobillerle aynı seviyeye ulaştı.

Tamamen elektrikli araçların yeni satışlardaki payı Fransa'da yüzde 30, Almanya'da yüzde 26'ya ulaşırken, İtalya ve İspanya'da ise yüzde 10'un altında kaldı.

PARİS OTOMOBİL FUARI'NDA ÇİNLİ MARKALARIN PAYI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Rapora göre, 2026 Paris Otomobil Fuarı'na katılan markalar arasında Çinli markaların payı 2024'teki yüzde 23 seviyesinden yüzde 50'ye yükseldi. Avrupalı markaların payı ise yüzde 68'den yüzde 39'a geriledi.

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Çinli üreticiler, rekabetçi fiyatlar, gelişmiş teknolojiler ve güçlenen satış sonrası hizmet ağları sayesinde Avrupa pazarındaki konumlarını sağlamlaştırdı.

AB'nin Çin ile otomotiv ticaretinde geçmişte yaklaşık 20 milyar avroya ulaşan dış ticaret fazlası açığa dönüştü.

ÇİN'İN AB'YE ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ İHRACATI 2026'NIN İLK YARISINDA İKİ KATINA ÇIKTI

AB'nin Çin'e otomobil ihracatı son iki yılda gerilerken, buna karşılık Çin'in AB'ye elektrikli ve hibrit araç ihracatı 2026'nın ilk yarısında iki katına çıkarak 14,2 milyar dolara ulaştı ve hibrit araç sevkiyatı yüzde 206 arttı.

AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüzde 35'e varan ilave gümrük vergilerine rağmen Çinli üreticiler hibrit modellere yönelerek Avrupa pazarındaki büyümelerini sürdürdü.

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Almanya'nın üç büyük otomobil üreticisinin pazar payı 2021'den bu yana Avrupa ve Çin'de geriledi. Bu üreticilerin Avrupa'da araç başına yarattığı katma değer ise 2026'nın ilk yarısında 2021-2022 dönemine kıyasla yüzde 30 ila yüzde 45 azaldı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN AVRUPA'DAKİ BATARYA YATIRIMLARI ARTIYOR

Alman üreticilerin her iki pazarda da 2030'a kadar 3'er yüzde puan daha pazar payı kaybetmesi durumunda yaklaşık 3 milyar avroluk ilave katma değer kaybı yaşayabileceği öngörüldü.

Açıklanan yatırım projelerine göre Çinli üreticilerin Avrupa'daki batarya üretim kapasitesindeki payının 2030'a kadar yüzde 15'ten yüzde 37'ye, henüz kesinleşmemiş projelerin de hayata geçirilmesi durumunda ise yüzde 45'e yükselebileceği öngörüldü.

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Avrupa'nın batarya ticaretindeki açığı 2025'te 47 milyar avroya, Temmuz 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış verilerde ise 57 milyar avroya ulaştı. Otomotiv sektörünün rekabet gücünü koruyabilmesi için batarya teknolojileri, yazılım ve yarı iletkenler alanındaki yatırımların artırılması gerektiği vurgulandı.