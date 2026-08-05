Disney ve TikTok’tan tarihi anlaşma: Hayran videoları artık Disney+’ta

Sosyal medya ile geleneksel medya şirketleri arasında kurulan bu türden ilk kapsamlı içerik paylaşım anlaşması, eğlence sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dikey video tüketiminin özellikle genç kitleler arasında hızla arttığı bir dönemde Disney, hayranların yarattığı içerikleri doğrudan kendi streaming platformuna taşıyarak hem sadık izleyicilerini güçlendirmeyi hem de yeni nesil kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. TikTok’un günlük milyonlarca film ve dizi paylaşımına ev sahipliği yaptığı platformda keşfedilen içeriklerin neredeyse yarısının izleyiciyi orijinal esere yönlendirdiği gerçeği, bu iş birliğinin stratejik önemini daha da netleştiriyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI VE KAPSAMI

Walt Disney ve TikTok, Çarşamba günü kısa form video paylaşım anlaşmasını duyurdu. Anlaşma kapsamında TikTok yaratıcıları, yüzlerce Disney filmi ve dizisinden karakterler ile sahneleri kullanma imkânı elde edecek. Pixar, Marvel, Star Wars ve FX markalarına ait içerikler bu kapsama dâhil. Seçilmiş ve kürate edilmiş videolar hem TikTok’ta hem de Disney+ üzerinde “Verts” adlı dikey video sekmesinde yer alacak. Bu sekme, mobil telefonlarda dikey video izlemeyi tercih eden genç kitlelere hitap etmek üzere tasarlandı. TikTok videolarının başka bir platformda ilk kez yayınlanacak olması da anlaşmayı tarihî kılıyor. Finansal şartlar açıklanmadı. Pilot program önümüzdeki aylarda ABD’de başlayacak, daha sonra diğer ülkelere genişletilecek.

DİKEY VİDEO TRENDİ VE STREAMİNG PLATFORMLARININ YAKLAŞIMI

Disney+ ve diğer streaming servisleri, hızla büyüyen dikey video formatını benimsemeye başladı. Comcast’e ait Peacock ve Paramount+, dikey diziler sunmaya başlarken Netflix de Clips adı altında TikTok tarzı kısa videolar yayınlıyor. Bu anlaşma, Disney+’a yeni içerik sağlamanın yanı sıra streaming hizmetine ek izleyici çekme potansiyeli taşıyor. TikTok verilerine göre platform kullanıcıları geçen yıl her gün ortalama 6,5 milyon film ve dizi odaklı paylaşım yaptı. Yapılan bir ankete göre izleyicilerin neredeyse yarısı, TikTok’ta ilgili içerik keşfettikten sonra bir film veya dizi izlediğini belirtti.

HAYRAN YARATICILIĞINA VURGU

Disney’in baş pazarlama ve marka sorumlusu Asad Ayaz, anlaşmayı şöyle değerlendirdi: “En iyi hikâye anlatıcıları önce hayrandır. Bu iş birliği, anlattığımız hikâyeler ile onların ilham verdiği yaratıcılık arasında yeni bir köprü kuruyor.”