DT Cloud ve ACA Group, Balıkesir'de ACA Edge One'ı hayata geçirmek üzere yatırım ve iş birliği anlaşması imzaladı. NATO Edge 2026 kapsamında DT Cloud standında düzenlenen imza töreniyle duyurulan tesisin, ACA'nın Balıkesir'deki genel merkezinde Aralık 2026'da hizmete açılması planlanıyor.

Sanayi için yerel ve egemen yapay zeka altyapısı

DT Cloud Türkiye Egemen Bulut Bölgesi'ne bağlı bir uydu saha (satellite edge site) olarak hizmet verecek ACA Edge One, yapay zeka işlem kapasitesini verinin üretildiği noktaya yaklaştıracak.

Balıkesir ve çevresindeki sanayi kuruluşları, üretim hatlarında görüntü analizi, kalite kontrol, kestirimci bakım ve operasyonel optimizasyon gibi düşük gecikme gerektiren uygulamalarını yerel altyapı üzerinde çalıştırabilecek. Bu yapı, işletmelerin verilerini

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güvenli bir ortamda işlemelerine ve yapay zeka teknolojilerini günlük üretim süreçlerine daha etkin biçimde entegre etmelerine olanak sağlayacak.

DT Cloud ACA Edge One lokasyonu, bölgede 5G ve gelecekte 6G tabanlı hizmetler için de yerel veri işleme kapasitesi oluşturacak. Tesisin sağlayacağı altyapının, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda Balıkesir ve çevresinde geliştirilecek akıllı şehir uygulamalarına katkıda bulunması hedefleniyor.

Savunma sanayine yönelik egemen yapay zeka altyapısı

Proje, DT Cloud'un NATO ve savunma sanayii projelerindeki teknoloji ve altyapı deneyimini, ACA'nın stratejik tesisler, savunma sanayii müteahhitliği ve endüstriyel mühendislik alanlarındaki uygulama yetkinlikleriyle bir araya getiriyor.

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Üst düzey tesis güvenliği sertifikasyonlarının gereklilikleri gözetilerek tasarlanan ACA Edge One, savunma sanayiine yönelik projelere öncelik vererek DT Cloud Platform’un yetkinlikleri ile veri işleme, erişim kontrolü, fiziksel güvenlik ve veri egemenliği ihtiyaçlarına uygun yapay zeka altyapısı sunmayı hedefliyor.

ACA, Balıkesir'deki yatırımla kazanacağı operasyonel deneyimi DT Cloud ile Türkiye'de ve bölge ülkelerinde geliştirilecek merkezi (hub) ve uç (edge) yapay zeka fabrikası projelerine taşımayı planlıyor.

Bu kapsamda iki şirket, Türkiye'den başlayarak önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka iş yüklerine yönelik toplam 30 MW veri merkezi altyapısı geliştirmeyi ve devreye almayı hedefliyor.

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ACAONE ile altyapıdan uygulamaya bütünleşik yapay zeka ekosistemi

İş birliğinin önemli bileşenlerinden birini, ACA'nın kurumsal yazılım ve yapay zeka alanındaki teknoloji girişimi ACAONE oluşturuyor.

ACAONE; kurumsal verilerin güvenli biçimde işlenmesi, farklı iş sistemlerinin bütünleştirilmesi, çoklu yapay zeka ajanlarının birlikte çalışması ve operasyonel karar destek süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çözümler üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda nanoERP ve diğer kurumsal iş uygulamalarının, ACA Edge One bünyesinde DT Cloud platformu üzerinde endüstriyel bulut hizmetleri olarak sunulması planlanıyor.

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Böylece sanayi kuruluşlarının üretim planlama, stok yönetimi, proje yönetimi, operasyonel raporlama ve karar destek süreçlerinde kendi kurumsal verilerine dayalı yapay zeka uygulamalarından yararlanabilmeleri amaçlanıyor.

Bu yaklaşım, yerel işlem altyapısı, kurumsal yazılım ve yapay zeka uygulamalarını aynı ekosistemde buluşturarak sanayinin dijital dönüşümünde bütünleşik bir model oluşturmayı hedefliyor.

DT Cloud Kurucusu ve CEO'su Tolga Dinçer:

"ACA Edge One ile DT Cloud'un Türkiye'deki Egemen Bulut işlem kapasitesini, yerelde kesintisiz ve yüksek hızda çalışacak şekilde Balıkesir'deki işletmelere yaklaştırıyoruz.

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Ülkemizdeki kritik sektörler, kamu, imalat, savunma sanayii ve NATO projelerinde edindiğimiz önemli tecrübelerimizi ACA'nın stratejik tesislerdeki operasyonel yetkinlikleriyle birleştiriyoruz.

ACAONE iş uygulamalarının da bu altyapıda çalışmasıyla bölgedeki işletmeler, kendi verilerine dayalı yapay zekayı günlük operasyonlarında kullanabilecek."

ACA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları:

"Yapay zekanın sanayide gerçek değer üretmesi için güçlü işlem kapasitesi kadar, bu kapasitenin verinin üretildiği noktaya yakın, güvenli ve erişilebilir bir altyapıda sunulması gerektiğine inanıyoruz. ACA olarak yıllardır endüstriyel tesislerde, enerji ve savunma sanayii projelerinde edindiğimiz mühendislik ve saha deneyimini bugün teknoloji yatırımlarımızla birleştiriyoruz.

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DT Cloud iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz platformunda yerelleşmiş bir parçası olan ACA Edge One, bu yaklaşımımızın somut bir adımı. Hedefimiz yalnızca bir veri merkezi kurmak değil; sanayi kuruluşlarının kendi verilerini güvenle işleyebildiği ve yapay zekayı doğrudan operasyonlarına entegre edebildiği bir teknoloji ekosistemi oluşturmak.

ACAONE ile geliştirdiğimiz kurumsal yapay zeka çözümlerini de bu altyapıyla buluşturarak işlem gücünden uygulamaya, veriden karar desteğine uzanan bütünleşik bir yapı geliştiriyoruz.

Balıkesir'den başlayan bu yatırımın, Türkiye'nin farklı sanayi bölgelerine yayılabilecek ölçeklenebilir bir modelin ilk adımı olmasını hedefliyoruz. Sanayinin geleceğinde yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi geliştiren ve altyapısını oluşturan tarafta yer almak istiyoruz."