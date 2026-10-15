Ege Yapı'dan Bahçeada projesi için şirket finansmanlı ödeme modeli

Ege Yapı, Bahçeada projesiyle ev sahibi olmak isteyenlere şirket finansmanlı ödeme modeli sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, Bahçeşehir'de geliştirdiği projeye özel şirket finansmanlı ödeme modeliyle konut alımındaki başlangıç maliyetlerini azaltmayı ve daha geniş bir kesimin ev sahibi olabilmesine imkan sağlamayı hedefliyor.

Tanıtıma özel kampanya kapsamında 699 bin liradan başlayan peşinat, 60 ay vade ve 69 bin liradan başlayan aylık taksit seçenekleri sunuluyor.

Dört etapta geliştirilen Bahçeada, 2 bin 457 konut ve 15 ticari üniteden oluşuyor. Proje, 1+0 stüdyo dairelerden 3+1 tipteki dairelere uzanan farklı seçenekleri barındırıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Satış Direktörü Barış Göçek, konuta erişimin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde ödeme koşullarının belirleyici rolü olduğunu belirtti.

Ev sahibi olmanın pek çok kişi için hayatın en önemli kararları arasında bulunduğunu aktaran Göçek, ancak bu kararı hayata geçirebilmenin, yalnızca uygun bir konut bulmaya değil, ödeme koşullarının kişilerin bütçeleriyle uyumlu olmasına da bağlı olduğunu vurguladı.

Göçek, konut sahibi olmayı kolaylaştıran modeller geliştirmeyi önemsediklerini kaydederek, 'Bahçeada'da sunduğumuz şirket finansmanlı ödeme seçenekleriyle İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin bu hayalini gerçeğe dönüştürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Nitelikli yaşam alanlarını, ulaşılabilir ödeme koşullarıyla bir araya getirerek konuta erişim konusunda somut bir alternatif sunuyoruz.' değerlendirmesini yaptı.