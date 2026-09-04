FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatlarında yükseliş ivmesi ağustos ayında da devam etti. FAO gıda fiyatları endeksi ağustos'ta 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla yüzde 1,9 oranında yükselen FAO Gıda Fiyat Endeksi'ndeki artışa tahıllar, şeker ve süt ürünleri öncülük etti. Endekste yıllık artış yüzde 2,5 oldu. Aynı dönemde Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 33,4 olarak kaydedilmişti.

Küresel gıda piyasaları; artan girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilerin yanı sıra arz, ticaret ve iklim kaynaklı krizlerin baskısı altında kalmaya devam ediyor.

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Temmuz ortasından bu yana tırmanan Rusya-Ukrayna geriliminde, Rusya'nın saldırılarını artırma hazırlıkları Ukraynalı çiftçilerin tahıl ihracat imkânlarını zorlaştırıyor.

ABD ile İran arasında barış müzakerelerine ilişkin umutların zayıflaması piyasa riskini artırırken, Avrupa'daki zayıf rekolte beklentisi kıtanın ithalata olan bağımlılığını ve küresel arz rekabetini kızıştırıyor.

Ağustos ayında küresel buğday fiyatları yüzde 2,6 oranında artış kaydederken, şeker fiyatları yüzde 11,9 ile sert bir sıçrama gerçekleştirdi.