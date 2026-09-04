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        Haberler Ekonomi Para Halkbank, üçüncü halka arz için yatırımcılarla buluştu

        Halkbank, üçüncü halka arz için yatırımcılarla buluştu

        Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik üçüncü halka arz süreci kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Üçüncü halka arzla birlikte güçlenecek sermaye-özkaynak yapımız; sürdürülebilir kredi büyümesini destekleyecek, daha dengeli ve verimli bir kaynak yapısına geçmemize olanak tanıyacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Halkbank, üçüncü halka arz için yatırımcılarla buluştu

        Halkbank, sermaye yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediği üçüncü halka arz sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ev sahipliğinde ve Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) katılımıyla Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilen toplantıya yerli ve yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

        Toplantıda, Banka’nın yeni 5 Yıllık Stratejik Planı kapsamında büyüme, finansman ve dijital dönüşüm hedefleri yurt içi ve uluslararası finans dünyasının temsilcileri ve paydaşlarına aktarıldı.

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        “Halka arzla birlikte sermaye-öz kaynak yapımız güçlenecek”

        Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Halkbank’ın uluslararası piyasalardaki faaliyetleri açısından yeni bir dönemin başladığını söyledi. ABD’de 9 yıl süren ceza davasının sona ermesinin yurt dışı kaynak temin imkânlarının artması için önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Recep Süleyman Özdil, “Davanın bitmesinin ardından yurt dışı piyasalardan kısa süre içinde 1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak toplamayı başardık. Ayrıca, yurt dışı tahvil ihraçlarımız için yeni bir program oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz yurt dışı yatırımcı turu, yakın dönemde planladığımız ihraçlara yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ediyor. Muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artış da Bankamız adına memnuniyet verici.” ifadelerini kullandı.

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        Yeni oluşturulan 5 Yıllık Stratejik Plan doğrultusunda sürdürülebilir ve kârlı büyümeye odaklanacaklarını söyleyen Halkbank Genel Müdürü, “Dijital bankacılık ve yapay zekâ entegrasyonumuzla Bankamızın mali bünyesini daha etkin hale getireceğiz. Uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişim ve üçüncü halka arzla birlikte güçlenecek sermaye-özkaynak yapımız; sürdürülebilir kredi büyümesini destekleyecek, daha dengeli ve verimli bir kaynak yapısına geçmemize olanak tanıyacak.” dedi.

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        “KOBİ, esnaf ve sanatkârlar önceliğimiz olmaya devam edecek”

        Gelecek dönemde KOBİ, esnaf ve sanatkârların Halkbank’ın önceliği olmaya devam edeceğini vurgulayan Recep Süleyman Özdil, kadın ve genç girişimcilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini, bireysel bankacılıkta özellikle kredi kartlarındaki pazar paylarını artırmayı, kurumsal ve ticari bankacılıkta ise altyapı ve enerji başta olmak üzere büyük ölçekli projeleri desteklemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Halkbank Genel Müdürü Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni hikâyemizin başarısı; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, arkamızda desteğini her zaman hissettiğimiz devletimizin, Türkiye Varlık Fonu’nun ve özellikle bize güvenen hisse yatırımcılarımızın el ele vermesiyle yazılacaktır. Başarıyla tamamlayacağımıza yürekten inandığım üçüncü halka arz sürecimizin Bankamıza, yatırımcılarımıza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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        Bilgilendirme toplantısının ardından süreci yürüten lider aracı kurumlar Halk Yatırım, Citi ve J.P. Morgan ile Halkbank üst yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yatırımcı tanıtım turları (roadshow) kapsamında, dünyanın önemli finans merkezlerinde yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım ve talep toplama çalışmaları yürütülecek.

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        #halkbank
        #halka arz
        #TVF
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