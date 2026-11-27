Halkbank’ın kadın girişimciliği başarısına uluslararası 5 ödül
İş dünyasında kadınların güçlenmesini ve liderliğini odağına alan prestijli ödül programı "Stevie İş Dünyasındaki Kadınlar Ödülleri" töreninde Halkbank, 4 Altın, 1 Gümüş ödüle layık görüldü. Kadın girişimciliğini desteklerken yalnızca finansman sağlamaya odaklanmadıklarını, asıl hedeflerinin güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmak olduğunu belirten Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, "Çalışmalarımızın uluslararası ölçekte ödüllerle takdir edilmesinden büyük gurur duyuyoruz" dedi.
Halkbank, kadın girişimciliğini destekleyen ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayan projeleriyle uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.
İş dünyasının saygın ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Awards kapsamında New York’ta bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Stevie İş Dünyasındaki Kadınlar Ödülleri töreninde kategorilerinde ödül kazanan tek Türk bankası Halkbank oldu.
Banka; “Halkbank Kadın Girişimcilik Ekosistemi” çalışmalarıyla 3 Altın Ödül, kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen “BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek Projesi” ile 1 Altın ve 1 Gümüş Ödül alarak toplam 5 ödülün sahibi oldu.
HEDEF GÜÇLÜ EKOSİSTEM KURMAK
Uluslararası alanda elde edilen başarıyı değerlendiren Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, “Kadın girişimciliğini desteklerken yalnızca finansman sağlamaya odaklanmıyoruz. Asıl hedefimiz güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmak.” dedi.
Bu doğrultuda finansman desteklerini, kadın girişimciliği ekosistemine yönelik programlarla tamamladıklarını belirten Ömer Emeç, “Anadolu’nun dört bir yanındaki girişimcilerle bir araya geldiğimiz Üreten Kadınlar Buluşmaları, başarılı girişimleri ödüllendirdiğimiz Üreten Kadınlar Yarışması ve kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında güçlendirmeyi hedefleyen BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek Projemiz, bu yaklaşımımızın en somut göstergesidir. Tüm bu çalışmalarımızın uluslararası ölçekte ödüllerle takdir edilmesinden büyük gurur duyuyoruz.” diye konuştu.
Ömer Emeç, kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarının stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması yalnızca bireysel başarıları değil, Ülkemizin üretim kapasitesini ve sürdürülebilir kalkınmasını da destekliyor. Bu nedenle kadın girişimciliğinin gelişimini destekleyen, işlerini büyütmelerine imkân sağlayan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Halkbank’ın 2026 Stevie İş Dünyasındaki Kadınlar Ödülleri
Altın Ödüller:
Gümüş Ödül: