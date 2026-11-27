Halkbank, kadın girişimciliğini destekleyen ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayan projeleriyle uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

İş dünyasının saygın ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Awards kapsamında New York’ta bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Stevie İş Dünyasındaki Kadınlar Ödülleri töreninde kategorilerinde ödül kazanan tek Türk bankası Halkbank oldu.

Banka; “Halkbank Kadın Girişimcilik Ekosistemi” çalışmalarıyla 3 Altın Ödül, kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen “BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek Projesi” ile 1 Altın ve 1 Gümüş Ödül alarak toplam 5 ödülün sahibi oldu.

REKLAM

HEDEF GÜÇLÜ EKOSİSTEM KURMAK

Uluslararası alanda elde edilen başarıyı değerlendiren Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, “Kadın girişimciliğini desteklerken yalnızca finansman sağlamaya odaklanmıyoruz. Asıl hedefimiz güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmak.” dedi.

Bu doğrultuda finansman desteklerini, kadın girişimciliği ekosistemine yönelik programlarla tamamladıklarını belirten Ömer Emeç, “Anadolu’nun dört bir yanındaki girişimcilerle bir araya geldiğimiz Üreten Kadınlar Buluşmaları, başarılı girişimleri ödüllendirdiğimiz Üreten Kadınlar Yarışması ve kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında güçlendirmeyi hedefleyen BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek Projemiz, bu yaklaşımımızın en somut göstergesidir. Tüm bu çalışmalarımızın uluslararası ölçekte ödüllerle takdir edilmesinden büyük gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

REKLAM

Ömer Emeç, kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarının stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması yalnızca bireysel başarıları değil, Ülkemizin üretim kapasitesini ve sürdürülebilir kalkınmasını da destekliyor. Bu nedenle kadın girişimciliğinin gelişimini destekleyen, işlerini büyütmelerine imkân sağlayan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Halkbank’ın 2026 Stevie İş Dünyasındaki Kadınlar Ödülleri

Altın Ödüller:

Kadınların Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanında Başarı: Halkbank Kadın Girişimcilik Ekosistemi

Kız Çocuklarının ve Genç Kadınların Eğitimi Alanında Başarı: Halkbank BİGE

Finans Alanında Başarı: Halkbank Kadın Girişimcilik Ekosistemi

Kadınlar İçin En İyi Finansal Araç: Halkbank Kadın Girişimcilik Ekosistemi

Gümüş Ödül:

REKLAM