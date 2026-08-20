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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu belirterek, "Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor"

        Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye'nin borç stoku verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Düşük borçluluğun, ülke ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğuna işaret eden Şimşek, "Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli gelire oranı ülkemizde yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 229'un ve dünya ortalaması yüzde 306'nın oldukça altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Brüt dış borç stoku, ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor."

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        #mehmet şimşek
        #hazine ve mailye bakanlığı
        #dış borç
        #ekonomi
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