Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.098,53 %-0,16
        DOLAR 49,4177 %0,04
        EURO 55,5602 %0,74
        GRAM ALTIN 6.608,71 %1,35
        BITCOIN 80.962,00 %-0,90
        FAİZ 39,51 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 90,39 %2,23
        GBP/TRY 65,6750 %0,68
        EUR/USD 1,1215 %0,52
        BRENT PETROL 102,40 %-2,04
        ÇEYREK ALTIN 10.805,24 %1,35
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretiminde artış

        İnşaat üretiminde artış

        Türkiye'de inşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnşaat üretiminde artış

        Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

        İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda ise yüzde 4 yükseliş gösterdi.

        Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AVM'yi su bastı

        Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken, yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        #TÜİK
        #inşaat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Ukrayna Rus petrol rafinelerine yeniden saldıracak
        Ukrayna Rus petrol rafinelerine yeniden saldıracak
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Fenerbahçe'nin hezimeti Avrupa'da manşetlerde!
        Fenerbahçe'nin hezimeti Avrupa'da manşetlerde!
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Barbie bebek oldu
        Barbie bebek oldu
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı