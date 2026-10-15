İş Bankası'ndan "anında" taşıt kredisi
İş Bankası, şahıs şirketlerinin sıfır kilometre ticari araç alımlarında finansmana erişimini kolaylaştıran Anında Ticari Taşıt Kredisi'ni hayata geçirdi. Yeni uygulamayla müşteriler, anlaşmalı bayilerden ayrılmadan mobil uygulama üzerinden kredi başvuru ve kullanım işlemlerini tamamlayabiliyor
Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:30 Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, şahıs şirketlerinin sıfır kilometre ticari araç alımlarında bayiden ayrılmadan finansmana ulaşabilmelerini sağlayan Anında Ticari Taşıt Kredisi’ni hayata geçirdi.
Anında Ticari Taşıt Kredisi ile müşterilerin, anlaşmalı bayilerde araç seçimlerini yaptıktan sonra, İşCep üzerinden kredi işlemlerini tamamlayabildikleri belirtildi.
Bu çözümle birlikte, kredi başvurusu, değerlendirmesi, sözleşme onayları ve kullandırım süreçleri dijital ortamda gerçekleştiriliyor.
Böylece müşteriler, belge temini, şube ziyareti veya bekleme süreleri olmadan finansman ihtiyaçlarını araç alımı sırasında karşılayabiliyor.
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Bu çözümle kredi süreçleri sadeleşirken, müşterilerin finansmana hızlıbir şekilde erişebilmesi sağlanıyor.
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