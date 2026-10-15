Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.118,29 %-1,08
        DOLAR 49,4176 %0,04
        EURO 55,5435 %0,71
        GRAM ALTIN 6.569,47 %0,75
        BITCOIN 80.797,00 %-1,11
        FAİZ 39,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 89,08 %0,76
        GBP/TRY 65,6264 %0,61
        EUR/USD 1,1213 %0,50
        BRENT PETROL 102,83 %-1,64
        ÇEYREK ALTIN 10.741,09 %0,75
        Haberler Ekonomi Otomobil İş Bankası'ndan "anında" taşıt kredisi

        İş Bankası'ndan "anında" taşıt kredisi

        İş Bankası, şahıs şirketlerinin sıfır kilometre ticari araç alımlarında finansmana erişimini kolaylaştıran Anında Ticari Taşıt Kredisi'ni hayata geçirdi. Yeni uygulamayla müşteriler, anlaşmalı bayilerden ayrılmadan mobil uygulama üzerinden kredi başvuru ve kullanım işlemlerini tamamlayabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş Bankası'ndan "anında" taşıt kredisi

        Türkiye İş Bankası, şahıs şirketlerinin sıfır kilometre ticari araç alımlarında bayiden ayrılmadan finansmana ulaşabilmelerini sağlayan Anında Ticari Taşıt Kredisi’ni hayata geçirdi.

        Anında Ticari Taşıt Kredisi ile müşterilerin, anlaşmalı bayilerde araç seçimlerini yaptıktan sonra, İşCep üzerinden kredi işlemlerini tamamlayabildikleri belirtildi.

        Bu çözümle birlikte, kredi başvurusu, değerlendirmesi, sözleşme onayları ve kullandırım süreçleri dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

        Böylece müşteriler, belge temini, şube ziyareti veya bekleme süreleri olmadan finansman ihtiyaçlarını araç alımı sırasında karşılayabiliyor.

        REKLAM

        Bu çözümle kredi süreçleri sadeleşirken, müşterilerin finansmana hızlıbir şekilde erişebilmesi sağlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavga ettiği kişinin boğazını kesen sanık: Öldürme niyetim yoktu

        Bursa'da, tartıştığı 36 yaşındaki Hamdullah Yaman'ı boğazından bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık 20 yaşındaki Maşallah Tan ile aynı yaştaki Mücahit Sertkaya'nın yargılanmasına devam edildi. Müebbet hapis cezası istenen Maşallah Tan, "Olay sırasında K.E. ile birlikte 2-3 kişi beni tutuyordu. O sırada ...
        #haberler
        #Türkiye İş Bankası
        #kredi
        #otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da felaketin fotoğrafları!
        Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da felaketin fotoğrafları!
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile
        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz