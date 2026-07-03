Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 oldu. Konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip ilk beş konfederasyon Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş, KESK ve DMK olarak sıralandı.
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 01:24 Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, toplam 3 milyon 82 bin 768 kamu görevlisinin 2 milyon 403 bin 189’u sendika üyesi oldu. Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 olarak kaydedildi.
Tebliğde yer alan verilere göre, konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip konfederasyon Memur-Sen oldu. Memur-Sen’in üye sayısı 1 milyon 130 bin 8 olarak açıklandı. Türkiye Kamu-Sen 536 bin 151 üye ile ikinci, Birleşik Kamu-İş 199 bin 888 üye ile üçüncü, KESK 161 bin 591 üye ile dördüncü, DMK ise 99 bin 679 üye ile beşinci sırada yer aldı.
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