Koçtaş'tan yeni lojistik merkezi

Koçtaş, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği lojistik merkezi yatırımıyla Türkiye genelindeki tedarik ve dağıtım altyapısını güçlendirdi.

Yeni merkez, operasyonel verimliliği artırmayı ve ürünlerin Türkiye genelindeki mağazalara ve müşterilere ulaştırılmasını hızlandırmayı hedefliyor. Açılış törenine Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Oğuzkan Şatıroğlu katıldı.

Aynı gün, çok kanallı büyüme stratejisinin bir parçası olarak Koçtaş İstanbul Taşdelen’de dekorasyon alanları ve dijital destekli teşhir çözümleri bulunan yeni mağazasını açtı.

REKLAM

Düzce Gümüşova OSB’de faaliyete geçen lojistik merkez, günlük 160 araçlık operasyon kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı. Merkez, Türkiye genelindeki mağazalara ve son tüketiciye ürün teslimat süreçlerini desteklemek üzere devreye alındı.

"BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Düzce Lojistik Merkezi'nin Koçtaş’ın gelecek vizyonu doğrultusunda attıkları stratejik adımlardan biri olduğunu kaydeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, "Yatırım yaptığımız her bölgede ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamayı, içinde bulunduğumuz ekosistemi birlikte büyütmeyi ve iş ortaklarımızla kazan-kazan anlayışı çerçevesinde hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşım, Koç Topluluğu’nun sorumlu büyüme anlayışının doğal bir yansımasıdır. Bugün attığımız bu adımın yalnızca Koçtaş’ın büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına değil, aynı zamanda bölge ekonomisine, istihdama ve ticari hareketliliğe de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce’de hayata geçirdikleri bu merkez ile Koçtaş’ın operasyonel gücünü daha ileriye taşırken, müşterilerine ürünlerini çok daha hızlı, verimli ve kesintisiz şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Ali Y. Koç, Düzce Lojistik Merkezi açılışının ardından İstanbul Taşdelen’de yer alan Koçtaş mağazasının açılışını da gerçekleştirdi. Koçtaş Genel Müdürlük binasında konumlanan bu mağaza, 1000 metrekarelik yeni formatı ile müşterilerine hizmet verecek.

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ise yatırımlarla ilgili olarak, "Düzce Lojistik Merkezimizle operasyonel gücümüzü önemli ölçüde artırırken, yine bugün İstanbul Taşdelen’de hizmete alacağımız yeni mağazamızla müşterilerimize daha da yakınlaşıyoruz. Bu yatırım, doğrudan müşteri deneyimini de iyileştirecek; daha hızlı teslimat, daha güçlü stok yönetimi ve daha kesintisiz hizmet anlamına geliyor. Bugün hizmete açacağımız Taşdelen mağazamız ise bu yapının müşteriyle buluştuğu en önemli noktalardan biri olacak. Fiziksel mağaza deneyimini dijital imkanlarla destekliyor; müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürünlere çok daha kolay erişmesini sağlıyoruz" dedi.

GÜNDE 160 ARAÇLIK OPERASYON

Koçtaş’ın Düzce’de hayata geçirdiği lojistik merkezinin, şirketin Türkiye genelindeki tedarik ve dağıtım süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getireceği belirtiliyor. Son teknoloji ile donatılan merkezin tedarikçilerden gelen ürünlerin daha hızlı işlenmesini ve mağazalar ile müşterilere daha kısa sürede ulaştırılmasını sağlaması bekleniyor.

Yaklaşık 59 bin 300 metrekarelik alana kurulu ve 42 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, 52 bin paletlik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Toplamda 14 bin farklı ürünün stoklanabildiği merkez, günde ortalama 160 araçlık operasyon kapasitesiyle Türkiye genelindeki mağazalara ve müşterilere hizmet sunacak.