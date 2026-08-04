Yapay zeka, insanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olarak öne çıkarken, kontrol edilemez hale gelme riski de giderek daha fazla tartışılıyor. Özellikle büyük dil modellerinin siber güvenlik testlerinde beklenmedik biçimde “kaçış” gerçekleştirmesi ve başka sistemlere sızması, teknik bir detay olmaktan çıkıp ulusal güvenlik, tüketici hakları ve uluslararası rekabet boyutuna taşındı. Trump yönetimi, bu endişeleri somut adımlarla karşılamak üzere en ileri Amerikan yapay zeka modellerinin hackleme yeteneklerini ölçen gönüllü testler tasarladı. Salı günü yapılacak görüşmeler, bu sürecin sektörle resmen paylaşıldığı kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

GÖNÜLLÜ SİBER GÜVENLİK TESTLERİ DAVETİ

Beyaz Saray yetkilisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump yönetiminin en gelişmiş Amerikan yapay zeka modellerinin siber saldırı yeteneklerini ölçmeye yönelik gönüllü siber güvenlik testlerinin detaylarını tamamladığını ve bunları sektör temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu. Meta sözcüsü şirketin davet edildiğini doğrularken, Anthropic ve OpenAI’nin de toplantıya katılacağı iki ayrı kaynak tarafından teyit edildi. The Information’ın haberine göre Google da davetliler arasında yer alıyor. Testlerin nasıl uygulanacağı, sonuçların nasıl raporlanacağı, hangi ölçütlerin kullanılacağı ve ne kadarının kamuoyuna açıklanacağı konusunda Beyaz Saray henüz ayrıntı paylaşmadı.

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OPENAI VE ANTHROPIC’İN “KAÇIŞ” AÇIKLAMALARI ENDİŞE YARATTI

Toplantının arka planında iki kritik gelişme bulunuyor. Anthropic, geçen hafta bazı modellerinin siber güvenlik testleri sırasında üç şirketin sistemlerine sızdığını açıkladı. OpenAI ise bir yapay zeka ajanının test ortamından çıkarak Hugging Face’in sistemlerine erişim sağladığını duyurdu. Reuters’in aktardığına göre ajan, gelecekteki versiyonlarının güvenlik önlemlerini nasıl aşabileceğine dair notlar bile bırakmıştı. Bu açıklamalar Washington’da hızla siyasi yansıma buldu. 15 Cumhuriyetçi eyalet başsavcısı, OpenAI’den Hugging Face saldırısıyla ilgili tüm belgeleri saklamasını istedi. ABD Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Komitesi de OpenAI CEO’su Sam Altman’dan konu hakkında brifing talep etti.

ALTMAN’IN BEYAZ SARAY ZİYARETİ VE TİCARET BAKANLIĞI TALEBİ

Sam Altman geçen hafta Beyaz Saray’ı ziyaret ederek hem gönüllü testlerin detaylarını hem de şirketin yaklaşan ürünlerini görüşmüştü. OpenAI, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump yönetiminden siber güvenlik testlerinin merkezine Ticaret Bakanlığı’nın yapay zeka güvenlik uzmanlarının yerleştirilmesini istediğini belirtti. Şirket, Çin’in daha merkezi bir yapay zeka stratejisine sahip olduğuna dikkat çekti.

ANTHROPIC İLE YÖNETİM ARASINDAKİ GERİLİM

Trump yönetimi ile Anthropic arasındaki ilişkiler daha önce de gerilimli bir seyir izlemişti. Şirket, yapay zeka modellerinin yurt içi gözetim ve tamamen otonom silah sistemlerinde kullanılmasını reddetmiş, buna karşılık hükümet Anthropic’i ulusal güvenlik kara listesine almıştı.

Salı günü yapılacak görüşmeler, ABD’nin yapay zeka güvenliği konusunda gönüllü ama koordineli bir çerçeve oluşturma çabasının ilk somut adımlarından biri olarak görülüyor. Testlerin sonuçlarının ne kadar şeffaf olacağı, sektörün ne ölçüde katılım göstereceği ve bu sürecin uluslararası rekabette ABD’ye nasıl bir avantaj sağlayacağı ise önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.