Microsoft CEO’su Satya Nadella’dan şok uyarı: Yapay zeka kullanan şirketler dikkat!

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişiyle birlikte güvenlik, veri gizliliği ve rekabet riskleri de ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle kapalı kaynak (proprietary) büyük dil modellerini kullanan şirketler, farkında olmadan kendi kurumsal sırlarını rakip konumundaki AI laboratuvarlarına aktarıyor. Bu kritik konuya artık Microsoft CEO’su Satya Nadella da güçlü bir şekilde dikkat çekti ve yayınladığı blog yazısıyla sektörde geniş yankı uyandırdı.

YAPAY ZEKA KULLANICILARI İKİ KEZ ÖDÜYOR

Satya Nadella’ya göre şirketler yapay zeka hizmetleri için para öderken, bir kez de çok daha değerli bir bedel ödüyor. Kendi proprietary (özel) bilgilerini. “Modelin performansını ne kadar artırmak isterseniz, o kadar fazla kurumsal bilginizi beslemek zorunda kalırsınız” diyen Nadella, bu durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

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Modeller, kullanıcıların yazdığı prompt’lardan, kullandığı araçlardan ve özellikle model hatalarını düzelttiği anlardan öğreniyor. Her düzeltme, şirketin kurumsal know-how’ına dönüşerek modele işleniyor. Nadella bu bilgiyi “bir rakibin asla satın alamayacağı türden bir bilgi” olarak tanımlıyor.

MODEL SAHİPLERİ ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Nadella, AI şirketlerinin internetteki herkese açık verileri serbestçe eğitme hakkını kullanırken, kendi modellerinin benzer şekilde “distillation” (damıtma) yöntemiyle öğrenilmesini yasaklamasını sert bir şekilde eleştirdi. Şubat ayında Anthropic’in Çinli açık kaynak modelleri suçlaması ve ABD hükümetinden tedbir talep etmesi örneğini veren Nadella, bu tutumun ikiyüzlülük olduğunu ifade etti.

Özellikle model sağlayıcılarının “müşteri kullanım ve etkileşim verilerinden öğrenme hakkını” saklı tutması, Nadella’ya göre en büyük sorunlardan biri.

VERİ SAHİPLİĞİNİ KORUYUN, KENDİ ORTAMINIZI KURUN

Nadella’nın önerisi net oldu. Şirketler prompt’larını, feedback’lerini ve tüm etkileşim verilerini kendi mülkiyetlerinde tutmalı. Bunun için bulut üzerinde “proprietary learning environments” (özel öğrenme ortamları) kurmaları gerekiyor. Ayrıca farklı AI modelleri arasında kolay geçiş sağlayan “orchestration layers” (orkestrasyon katmanları) ve AI gateway’ler kullanmalarını tavsiye ediyor. Böylece tek bir modele kilitlenmenin önüne geçilebilir.

“YARATTIĞINIZ ZEKA SİZE AİT OLMALI”

Nadella’nın bu uyarısı, sektördeki önemli bir trende de ışık tutuyor. Birçok büyük şirket, kapalı modellerden açık kaynak modellere ve şirket içi (on-prem) kurulumlara kayıyor. Solo.io CEO’su Idit Levine, müşterilerinin “Açık kaynak bir model alıp kendi altyapımızda çalıştırırsak maliyeti çok daha düşük tutarız ve tam kontrol bizde kalır” yaklaşımına geçtiğini belirtiyor. Vercel’in son verilerine göre açık kaynak modeller, gateway üzerinden geçen trafiğin %29’unu oluşturdu. T-Mobile, ADP ve SAP gibi devler de bu geçişi hızlandırıyor. Microsoft’un hem OpenAI hem de Anthropic’e yatırım yapmış bir şirket olduğu düşünüldüğünde, Nadella’nın bu açıklaması özellikle dikkat çekici.

Satya Nadella yazısını şu güçlü cümleyle tamamlıyor: “Zeka tüketirken aslında yeni bir zekâ yaratıyorsunuz. Ve yarattığınız şey size ait olmalı.”