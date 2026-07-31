Netflix, İngiltere’de ilk tercihte BBC’yi geride bıraktı, YouTube ise rekabeti kızıştırıyor

Son yıllarda dijital platformların yükselişi, televizyon izleme alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdi. Akıllı cihazlar ve algoritma destekli içerik önerileriyle izleyiciler, sabit program akışlarından kendi istedikleri zaman izleme alışkanlığına geçti. Bu dönüşüm İngiltere gibi olgun pazarlarda özellikle belirgin hale geldi. Ofcom’un Media Nations 2026 raporu ve Digital i’nin uluslararası araştırması, değişimin yeni bir aşamasını gözler önüne serdi.

Geleneksel yayıncıların hakimiyetindeki ekranlar artık Netflix, YouTube ve TikTok gibi dijital devlerin rekabet alanına dönüştü. Özellikle İngiltere’de yapılan son araştırmalar, televizyon açıldığında ilk tercih edilen platformların değiştiğini ortaya koyuyor. Netflix, BBC’yi ilk tercih sıralamasında geride bırakırken, YouTube günlük izlenme süresinde Netflix’i aşarak dijital yayıncılığın en güçlü rakibi konumuna yükseldi. Bu tablo, televizyonun geleceğinde geleneksel yayıncıların karşısında yalnızca ücretli abonelik platformlarının değil, kullanıcıların ürettiği içerikleri sunan teknoloji şirketlerinin de yer aldığını gösteriyor.

NETFLIX İLK TERCİHTE BBC’Yİ GEÇTİ

İngiltere medya düzenleyicisi Ofcom’un Media Nations 2026 raporuna göre, İngiltere’de televizyonu açan izleyicilerin yüzde 26’sı ilk olarak Netflix’e yöneliyor. BBC kanalları ve iPlayer’ın toplam oranı ise yüzde 25 seviyesinde kaldı. Bu bir puanlık fark sınırlı görünse de televizyon izleme alışkanlıklarında önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor.

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Bir yıl önce BBC yüzde 28 ile öndeyken Netflix yüzde 23 seviyesindeydi. Bu değişim, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayışında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bir yıl içinde Netflix üç puan yükselirken BBC üç puan geriledi ve Netflix ilk kez liderliği ele geçirdi. Platformun akıllı televizyonlarda hazır uygulama olarak sunulması ve kolay erişimi bu başarının ana etkenleri arasında gösteriliyor.

YOUTUBE GÜNLÜK İZLENMEDE NETFLIX’İ GERİDE BIRAKTI

Rekabete en büyük darbeyi vuran platform ise YouTube oldu. Digital I’nin 20 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre YouTube’un günlük ortalama izlenme süresi bir yılda 87,2 dakikadan 99,1 dakikaya yükselirken, Netflix 100,5 dakikadan 93,4 dakikaya geriledi.

YouTube İngiltere’de yüzde 18,3’lük izlenme payıyla BBC’nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Toplam video izleme payında da yüzde 15 ile ikinci oldu. Özellikle televizyon ekranlarındaki büyümesi dikkat çekici; son dört yılda TV’den izlenme süresi yaklaşık iki katına çıktı. Hem gençlerde hem 55 yaş üstü kitlede televizyon, YouTube izlemek için en çok tercih edilen cihaz haline geldi.

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Böylece YouTube, günlük izlenme süresinde Netflix’i geride bırakarak dijital yayıncılığın en güçlü rakibi haline geldi. eMarketer verileri de ABD’de TikTok’un yükselişine rağmen yayın platformları için en büyük tehdidin YouTube olduğunu ortaya koyuyor.

Her ne kadar Netflix ve YouTube öne çıksa da BBC, ITV ve Channel 4 gibi geleneksel yayıncılar hala önemli bir izleyici kitlesini canlı yayınlar, spor karşılaşmaları ve ulusal etkinliklerle ekran başına toplamayı başarıyor. 2025 yılında tekrarlar hariç 30 bin saatten fazla İngiltere yapımı içerik sunan bu yayıncılar, yerel içerik üretiminde hala belirleyici konumda. Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlar, BBC ve ITV’nin canlı içerik üstünlüğünü pekiştirirken Netflix daha çok dizi ve film odaklı içeriklerle öne çıkıyor.

GENÇLERİN EKRAN ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Genç yetişkinler evde yayın ve dijital platformlara günlük ortalama 11 dakika daha az zaman ayırıyor. Canlı televizyon izleme süresi 16-24 ve 4-15 yaş gruplarında yüzde 17 düştü. Sosyal medya, kısa videolar ve oyunlar bu sürenin önemli bir kısmını kaptı.Ofcom, geleneksel yayıncıların canlı içerikte hala direnç gösterdiğini ancak izleyici alışkanlıklarına daha hızlı uyum sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Yeni veriler, televizyon rekabetinin artık sadece BBC ile Netflix arasında yaşanmadığını net bir şekilde gösteriyor. Netflix ilk tercihte liderlik koltuğuna otururken BBC toplam sürede tahtını koruyor. YouTube ise her iki tarafın ekran süresinden pay alarak rekabeti kızıştırmaya devam ediyor.