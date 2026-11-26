Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,47 artarak 95,06 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 84,24 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurduklarını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nda iki geminin mayınlara çarpması sonrası arz endişelerinin artması etkili oldu.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Ras Tanura Petrol Rafinerisi ile başkent Riyad'daki finans merkezine (Kral Abdullah Finans Bölgesi-KAFD) saldırı düzenlediğini iddia etti.

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına ve Lahic ilinin Mukatara ilçesinde yolcu otobüsleri ile kamyonların hedef alınması başta olmak üzere ülkede gerçekleştirilen saldırılara karşılık verildiğini belirtti.

Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz güzergahı" kullanan iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Ordu, Hürmüz Boğazı'nda konum belirleme sistemlerini kapatarak geçiş yaptığı öne sürülen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan bir geminin de deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı.

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Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 29 Kasım'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde, grubun 2027’ye ilişkin üretim politikası yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 1,1 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artışla 418 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 900 bin varil azalarak 273 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

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Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 700 bin varil artışla 217 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Stoklardaki artışın beklentilerin altında kalması da petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 96,68 dolar direnç, 94,28 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.