Stellantis'ten Paris'te gövde gösterisi! 6 konsept model görücüye çıktı

Stellantis, 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda altı yeni konsept otomobilini dünya prömiyeriyle tanıttı.

Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Opel ve Peugeot’nun konsept modelleri ilk kez görücüye çıktı.

Paris Otomobil Fuarı’ndaki tanıtılan yeni modeller, grubun tasarım ve teknoloji alanındaki önceliklerini ve değişen mobilite ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımını ortaya koydu.

Fuarın en büyük standında 60’ın üzerinde aracı ziyaretçilerle buluşturan Stellantis, sekiz markası ve toplam dokuz konsept otomobiliyle geleceğe yönelik ürün ve tasarım vizyonunu sergiliyor.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Tasarım Başkanı Gilles Vidal liderliğinde geliştirilen altı konsept otomobil, grubun farklı marka kimliklerini korurken yenilikçi bir tasarım anlayışında buluştuğunu gösteriyor.

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Mobilite ve performanstan kullanıcı deneyimine, dijital teknolojilerden yaşam kalitesine uzanan farklı alanlara odaklanan konseptler, otomobillerin gelecekte nasıl şekillenebileceğine ilişkin yeni fikirler sunuyor.

İTALYANLARIN YENİ YÜZÜ

Alfa Romeo Cuorerosso, markanın sportif geçmişini geleceğin teknolojileriyle buluşturarak sürüş tutkusunu merkeze alan bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Markanın gelecekteki önemli pazar segmentlerine yönelik tasarım ve ürün vizyonunu yansıtan konsept, 4.7 metreye kadar uzunluğa sahip farklı gövde seçeneklerinin yanı sıra Quadrifoglio versiyonlarının potansiyeline de işaret ediyor.

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Performans odaklı yaklaşımın zirvesinde ise Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi, tork konvertörü ve karbon fiber şaftla eşleştirilen 2.9 litrelik V6 Full-Hybrid motor seçeneği bulunuyor.

Cuorerosso, Alfa Romeo’nun sürüş dinamiklerini ve duygusal tasarım anlayışını geleceğe taşıma hedefini ortaya koyuyor.

EFSANE ELEKTRİKLİ GELECEĞE TAŞINIYOR

Citroën, otomotiv tarihinin ikonik modellerinden 2 CV’yi günümüzün ve geleceğin mobilite ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumluyor.

2 CV Concept, geçmişteki başarıyı tekrarlamaktan ziyade modelin temelinde yer alan ulaşılabilirlik, sadelik ve işlevsellik anlayışını güncel teknolojilerle buluşturuyor.

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Tamamen elektrikli olarak tasarlanan ve Avrupa’da üretilmesi planlanan yeni 2 CV’nin 15 bin Euro fiyatla sunulması hedefleniyor.

Konsept, Citroën’in konfor ve pratiklik odaklı yaklaşımını sürdürürken elektrikli mobiliteyi daha geniş kitleler için erişilebilir kılma hedefini de yansıtıyor.

FRANSIZ LÜKSÜNE YENİ BİR YORUM

DS Automobiles’in gelecekteki tasarım anlayışını yansıtan DS F3VER, çekicilik, kişiselleştirme ve çok yönlülüğü aynı çizgide buluşturuyor.

Geleneksel otomobil tasarımının sınırlarının dışına çıkan konsept, farklı kullanım deneyimlerine yönelik çözümleri ve tasarım odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

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Üç temel unsur etrafında şekillenen DS F3VER, DS Automobiles’in daha ayırt edici, çekici ve cesur bir marka kimliğiyle geleceğe ilerleme hedefini ortaya koyuyor.

TEK ARAÇTA FARKI MOBİLİTE DENEYİMLERİ

FIAT Multiplay, değişen yaşam biçimlerine ve farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir mobilite yaklaşımını temsil ediyor.

Markanın otomotiv tarihinde kendine özgü bir yere sahip Multipla modelinden ilham alan konsept, pickup modellerinin çok yönlülüğünü SUV’ların konforu ve esnekliğiyle bir araya getiriyor.

Günlük yaşamı ve ortak deneyimleri merkeze alan, farklı ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen mimarisiyle Multiplay, birden fazla kullanım senaryosuna uyum sağlamayı hedefliyor.

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ALMAN TASARIMININ GELECEĞİ

Opel, STX Concept ile station wagon gövde tipinin geleceğine ilişkin yeni bir tasarım yorumu sunuyor.

Daha cesur, yalın ve duygusal bir Alman tasarım anlayışını yansıtan konsept, markanın gelecek modellerinde kullanılabilecek tasarım unsurlarına dair ipuçları veriyor.

Lamelli ışık animasyonlarına sahip yeni Opel Vizor aydınlatma imzası, daha belirgin dikey Opel Compass tasarım öğesi ve aşağıya doğru eğimli, yalın arka bölüm, STX Concept’in öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Konseptte kullanılan bazı tasarım unsurlarının gelecekteki seri üretim Opel modellerine aktarılması planlanıyor.

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RCZ GERİ DÖNÜYOR

PEUGEOT, RCZ Vision konseptiyle geleceğin tasarım ve teknoloji yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Sürüş keyfini odağına alan konsept, yüksek performanslı ve verimli elektrikli mobilite anlayışını yeni teknolojilerle bir araya getiriyor.

STLA One platformunu temel alan bir mimari üzerinde geliştirilen RCZ Vision, elektronik direksiyon sistemi Steer-by-Wire teknolojisinden yararlanıyor.

Hypersquare kontrolü ve yeni i-Cockpit sistemi de konseptin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Tasarım, teknoloji ve sürüş dinamiklerini bir araya getiren RCZ Vision, markanın gelecekteki modellerine yönelik yaklaşımını yansıtan bir konsept olarak öne çıkıyor.

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Grubun stratejik iş ortağı Leapmotor’ın da katıldığı fuar organizasyonu, Stellantis’in farklı müşteri beklentilerine yanıt veren yenilikçi ve çok yönlü mobilite çözümleri geliştirme hedefini gösteriyor