Su Politikaları Derneği, İzmir’de suya yapılan indirimi ve ilk kademe sınırını değerlendirdi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, “İzmir, suyu en ucuz büyükşehirlerden biri olacak” dedi ve kararı şöyle yorumladı:

‘YÜZDE 63’E VARAN İNDİRİM’

“İZSU Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde indirime gidilmesi kabul edildi. 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak düzenlemeyle konut abonelerinde 1 Haziran 2026’dan bu yana uygulanan indirimli ilk kademe sınırı 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarıldı. İlk 10 metreküpte 60 lira olan su ve atık su birim bedeli, yeni düzenlemeyle 22 liraya düşürüldü. Böylece 0-10 metreküplük tüketimde yüzde 63’e varan indirim sağlandı. İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanması bekleniyor.

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Konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesinde 99,83 lira olan birim fiyat yaklaşık yüzde 30 indirimle 70 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 liradan 140 liraya indirildi. İş yeri abonelerini de kapsayan düzenlemeyle ilk 10 metreküp için 143 lira olan indirimli birim bedel 44 liraya düşürüldü. 11-20 metreküp tüketim kademesinde 199,65 lira olan birim fiyat yaklaşık yüzde 30 indirimle 140 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 290 liradan 280 liraya çekildi.”

‘İLK KADEME SINIRI ÖNEMLİ’

Dursun Yıldız, su fiyatlandırması yapılırken ilk kademe sınırının önemine değindi: “İlk kademe sınırının hane halkı nüfusuna bakılmaksızın belirlenmesi önemli bir sorundur. Bu durumda tek kişilik bir hanenin yüksek su tüketimi düşük tarifeden ücretlendirilirken, kalabalık bir ailenin temel su ihtiyacı yüksek tarifeden ücretlendirilebilir.

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Dolayısıyla belediyelerin hane halkı nüfusunu dikkate almadan ilk kademe sınırını 10 veya 15 m³ olarak belirlemesi, sosyal adalet açısından tartışmalıdır.

Kademeli su tarifelerinin belirlenmesinde sabit hane tüketimi yerine kişi başına düşen su tüketiminin esas alınması daha uygun olacaktır. Kademeli su tarifesi sadece bir gelir elde etme aracı değil, su talep yönetiminin ve sosyal adaletin bir aracı olarak ele alınmalıdır.”