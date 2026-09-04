TCMB'den enflasyonda 'enerji fiyatları' vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunu yayımladı.

Raporun özet kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 1,84 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,24 puan gerileyerek yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde tüketici enflasyonunun seyrinde enerji fiyat gelişmeleri öne çıkmıştır. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle temmuz ayında yeniden yükselişe geçen enerji fiyatları, ağustos ayında akaryakıt fiyatları öncülüğünde yüzde 5,46 oranında artmıştır. Hizmet grubunda aylık enflasyon yüksek seyrini korurken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerin ulaştırma hizmetlerine yansımaları sürmüştür.

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Haberleşme hizmetlerinde yüksek fiyat artış eğilimi devam ederken, eğitim hizmetlerinde vakıf

yükseköğretim kurumlarının ücret gelişmelerinin etkisi hissedilmiştir. Kayıt dönemine bağlı olarak bir önceki yılda eylül ayında tek seferde gerçekleşen üniversite eğitim ücreti artışlarının, bu yıl ağustos-eylül dönemine yayıldığı izlenmektedir. Diğer taraftan, kira ve lokanta-oteller başta olmak üzere bazı hizmet kalemlerinde yavaşlama eğilimi devam etmiştir. Temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korumuştur. Gerek giyim gerekse giyim dışı temel mallardaki olumlu görünümün etkisiyle, mevsimsellikten arındırılmış temel mal enflasyonu yüzde 0,58 ile sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir. Gıda grubunda ise temmuz ayında gözlenen yükselişin ardından, taze meyve ve sebze fiyatlarının da katkısıyla yıllık enflasyon gerilemiştir.

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Küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları ile yurt içi üretici fiyatları ağustos ayında yüzde 2,57 oranında artarken, yıllık üretici enflasyonu 0,12 puan yükselerek yüzde 27,95 seviyesine ulaşmıştır. Bu görünüm altında, tüketici enflasyonunun aylık ana eğilimi ağustos ayında bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselmekle birlikte, yılın ilk yarısına kıyasla daha ılımlı seviyelerde seyretmiştir."