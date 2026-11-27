Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 25 Kasım’da İstanbul'da düzenlediği İş Ortakları Buluşması’nda teknoloji markalarından finans kuruluşlarına, distribütörlerden alışveriş merkezi ve gayrimenkul yatırımcılarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırladı. Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler ve Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı’nın açılış konuşmalarını yaptığı, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar’ın da katıldığı buluşmada, sürdürülebilir büyüme, ortak değer yaratma ve yeni dönemin iş birliği fırsatları öne çıktı.

“Uzun vadeli başarının yolu güçlü iş birliklerinden geçiyor”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, Sabancı Topluluğu’nun büyüme vizyonunda iş ortaklıklarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sabancı Holding olarak köklü geçmişimizden ve güçlü kurumsal değerlerimizden aldığımız güçle uzun vadeli başarının karşılıklı güvene dayanan güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Farklı sektörlerdeki deneyimimiz, geniş iş ekosistemimiz ve iş ortaklarımızla birlikte gelişen yapımız, sürdürülebilir değer yaratma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Teknosa’nın teknoloji perakendeciliğindeki öncü konumu ve iş ortaklarıyla geliştirdiği ilişkiler bu anlayışımızda özel bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde de Sabancı Holding’in güçlü kurumsal birikiminden ve iş birliklerimizden aldığımız güçle ortak hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”

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“İş ortaklarımızla birlikte büyümeye kararlıyız”

Teknoloji perakendeciliğinde değişen rekabet dinamiklerine ve müşteri beklentilerine dikkat çeken Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı ise şöyle konuştu: “Teknosa olarak sektördeki değişime müşterilerimizi merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yanıt veriyoruz. Mağazalarımızdan dijital kanallarımıza, sunduğumuz hizmetlerden iş yapış biçimlerimize kadar her alanda kendimizi geliştiriyoruz. Bu dönüşümün en önemli ayaklarından biri de iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz iş birlikleri. Sahip olduğumuz farklı uzmanlıkları bir araya getirerek müşterilerimize daha zengin çözümler sunuyor, yeni fırsatların önünü açıyoruz. Sabancı Topluluğu’nun vizyonu ve desteğiyle, iş ortaklarımızla yakaladığımız uyumu yeni alanlara taşıyarak büyümemizi sürdürmeye kararlıyız.”

Buluşmada, Teknosa’nın iş ortaklarıyla birlikte değer yaratma vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yeni Teknosa Partner Programı da tanıtıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Teknosa’nın müşterileriyle kurduğu bağı, fiziksel ve dijital kanallardaki erişim gücüyle bir araya getiren program, şirketin veri ve medya yetkinliklerinin iş ortaklarının marka hedefleri doğrultusunda kullanılmasına olanak tanıyor. Müşterinin ürünle ilk karşılaşmasından satın alma kararına kadar bütüncül bir deneyim oluşturmayı amaçlayan programla iletişim ve satış çalışmalarının yarattığı etkinin ölçülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Teknosa, yeni programıyla iş ortakları için yeni büyüme fırsatları yaratmayı ve ekosisteminin gücünü daha ileriye taşımayı amaçlıyor.