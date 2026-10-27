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        Haberler Ekonomi Para TSKB’nin yeni genel müdürü Sezgin Lüle oldu

        TSKB’nin yeni genel müdürü Sezgin Lüle oldu

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bankanın Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Sezgin Lüle atandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        TSKB'nin yeni genel müdürü Sezgin Lüle oldu

        TSKB üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti. 2021 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sezgin Lüle, TSKB’nin yeni Genel Müdürü oldu. Sezgin Lüle gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben TSKB Genel Müdürlük vazifesine başlayacak. TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar ise Türkiye İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

        1976 yılında Trabzon'da doğan Sezgin Lüle, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, 2004 yılında ise University of Birmingham'da Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans programından mezun oldu.

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        Profesyonel kariyerine 1998 yılında İş Bankası Organizasyon Müdürlüğü'nde Organizasyon ve Metot Uzman Yardımcısı olarak başlayan Lüle, 1999 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı oldu. 2008-2011 yılları arasında Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı'nda Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Nisan 2017'de Kurumsal Mimari Müdürlüğü görevini üstlendi. 2019 yılında Harvard Business School'da Advanced Management Programını tamamlayan Sezgin Lüle, 28 Ocak 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı ve Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Bireysel Bankacılık alanlarında sorumluluk aldı.

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        #KAP
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