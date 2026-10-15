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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD heyeti Brüksel’de temaslarda bulundu

        TÜSİAD heyeti Brüksel’de temaslarda bulundu

        Temaslar çerçevesinde TÜSİAD heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič eş başkanlığında düzenlenen "AB-Türkiye Üst Düzey Ticaret Diyaloğu kapsamında İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        TÜSİAD Brüksel'de temaslarda bulundu

        TÜSİAD heyeti, 13-14 Ekim tarihlerinde Brüksel’de temaslarda bulundu. Heyet, ziyaret çerçevesinde 13 Ekim’de düzenlenen “Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu kapsamında İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı”na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič’in eş başkanlığında gerçekleşen toplantıda TÜSİAD’ın üyesi olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Genel Direktörü Markus Beyrer de yer aldı.

        TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Eş Başkanı Azmi Gümüşlüoğlu Üst Düzey Ticaret Diyaloğu toplantısında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin bir ticaret düzenlemesinin ötesinde otuz yıllık stratejik bir sanayi ortaklığının temeli olduğunu vurgularken;

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        - Türkiye’nin “Made in Europe” kapsamında yer alması ve kamu alımlarında karşılıklılığın sağlanmasına yönelik ortak adımlar atılması,

        - Yeşil ve dijital dönüşümünde düzenleyici iş birliğinin güçlendirilmesi,

        - Gümrük Birliği’nin etkin işleyişinin önündeki mevcut engellerin kaldırılması ve modernizasyon sürecinin ilerletilmesinin artık somut adımlara dönüştürülmesi gerektiği mesajlarını verdi. Rekabetin Avrupa’nın kendi entegre değer zincirleri arasında değil, küresel ölçekte olduğunu hatırlattı.

        Brüksel temasları kapsamında TÜSİAD heyeti ayrıca; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Diplomasi Başdanışmanı Simon Mordue, Ekonomi ve Verimlilik ile Uygulama ve Sadeleştirmeden Sorumlu AB Komiseri Dombrovskis’in Kabine Şefi Michael Hager ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, ayrıca AB nezdinde Çekya Daimi Temsilciliği ve Romanya Daimi Temsilciliği ile de temaslarda bulundu.

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        Görüşmelerde, Türkiye'nin Avrupa üretim, yatırım ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu, mevcut sanayi entegrasyonunun Avrupa'nın küresel rekabet gücü ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik değer taşıdığı vurgulandı. AB'nin yeni sanayi politikalarının, Türkiye ile Avrupa arasındaki köklü ekonomik bütünleşmeyi gözetmesinin her iki tarafın ortak çıkarına olduğu ifade edildi.

        Bu çerçevede, AB'nin Sanayi Hızlandırıcı Yasası kapsamında şekillenen düzenlemelerde, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden kaynaklanan özgün konumunun dikkate alınması ve “Made in Europe” yaklaşımına ve ilgili sektörel düzenlemelere etkin biçimde dahil edilmesinin önemi dile getirildi. Kamu alımlarında karşılıklılığa yönelik müzakerelerin ilerletilmesinin ve sanayi politikaları alanında düzenleyici iş birliğinin güçlendirilmesinin, mevcut değer zincirlerinin korunmasına ve ortak rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

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        Temaslarda ayrıca, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi açısından temel bir öncelik olmaya devam ettiği vurgulandı. Yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde düzenleyici uyumun güçlendirilmesi ile ulaştırma, enerji ve dijital bağlantısallık alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve dayanıklılığı bakımından taşıdığı önem değerlendirildi.

        TÜSİAD heyetinde; TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Eş Başkanı Azmi Gümüşlüoğlu, TÜSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kömür, TÜSİAD AB Temsilcisi A. Dilek Aydın ve TÜSİAD AB Temsilci Yardımcısı Dilek İştar Ateş yer aldı.

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