Tapuda yeni dönemin detaylarını, gayrimenkul danışmanı Şenay Araç şöyle anlattı:

“Parayı gönderdim, tapuyu alabilecek miyim?” Alıcının aklında bu soru var. Satıcı ise “İmzayı attım, param hesabıma geçecek mi?” diye düşünüyor. Ticaret Bakanlığı, tapu devri ile ödemeyi aynı sisteme bağlayarak vatandaşın yıllardır yaşadığı bu endişeyi azaltmayı hedefliyor. Bence Ticaret Bakanlığının bu çalışması, hem ev alan hem ev satan vatandaşımız için çok önemli bir adım.

Yıllarca birikim yaparak ev alan vatandaş da satıştan gelecek parayla borcunu kapatacak veya yeni bir ev alacak kişi de işlemini güven içinde tamamlamak istiyor. Tapu günü geldiğinde alıcı, evin kendi adına geçtiğini, satıcı da parasının hesabına yattığını bilerek oradan ayrılabilmeli.

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Yeni sistemde alıcı satış bedelini güvenli hesaba yatıracak. Para, taşınmaz, alıcı adına tescil edilene kadar bu hesapta bekleyecek. Tescil tamamlandığında bedel satıcının hesabına aktarılacak. Düzenleme, ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da EFT ile yapıldığı taşınmaz satışlarını kapsıyor.“

SAHTE DEKONT YA DA EKSİK ÖDEMEYE KARŞI GÜVENCE

Araç, tapu işlemlerinde “Dekontu gördüm ama para hesabıma gelmedi” ve “Parayı saydık, eksik çıktı” gibi şikâyetlerle sık karşılaştıklarını dile getirdi:

“Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı sistemle ödemenin yapılıp yapılmadığı ve yatırılan tutar kayıtlardan takip edilebilecek. Böylece Bakanlık, sahte dekont ve eksik ödemenin yanı sıra yüksek miktarda nakit taşımanın doğurduğu riskleri de azaltmayı hedefliyor. Bir ev 10 milyon liraya satıldığında tapuda gerçek satış bedeli olan 10 milyon liranın beyan edilmesi gerekiyor.

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Ödeme kayıt altına alındığında, ödenen tutarla tapuda beyan edilen bedeli karşılaştırmak kolaylaşacak. Bakanlığın düzenlemesi, vatandaşın parasını güvenceye alırken satış bedelinin düşük gösterilmesinden kaynaklanan tapu harcı kayıplarının azaltılmasına da katkı sağlayabilecek.”