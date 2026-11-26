Yıldız Holding, bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği Analist ve Yatırımcı Toplantısı'nda Holding ve halka açık şirketlerinin finansal performansını, büyüme stratejilerini, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve gelecek dönem önceliklerini yatırımcı ve analistlerle paylaştı. Yıldız Holding CFO'su Fahrettin Günalp Ertik'in ev sahipliğindeki toplantının moderatörlüğünü Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk üstlendi.

Toplantıda Ülker Bisküvi CFO'su Fulya Banu Sürücü, Besler CFO'su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan, Bizim Toptan Mali İşler Direktörü Cihan Çakmak, Gözde Girişim CEO'su Murat Özgen, Makina Takım CEO'su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO'su Eren Mantaş şirketlerinin 2026 yılının dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini aktardı. Sunumların ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

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Fahrettin Günalp Ertik: "Finansal disiplinimizle sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz"

Yıldız Holding CFO'su Fahrettin Günalp Ertik, Analist ve Yatırımcı Toplantısı'na ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yıldız Holding olarak 2026'nın ilk dokuz ayında finansal disiplinimizi koruyarak ana işlerimizde sürdürülebilir büyümeye ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye odaklandık. Küresel ölçekte belirsizliklerin ve dalgalanmaların etkisini sürdürdüğü bu dönemde, konsolide satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 611,6 milyar TL'ye, ihracatımız ise 27,4 milyar TL'ye ulaştı. Analist ve yatırımcı toplantımızı, Holding ve halka açık şirketlerimizin finansal performansını ve gelecek dönem önceliklerini paydaşlarımızla şeffaf biçimde paylaştığımız önemli bir platform olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimiz ve ana işlerimize odaklanan yaklaşımımızla paydaşlarımız ve Türkiye için kalıcı değer üretmeyi sürdüreceğiz.”