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EKPSS sınav yerleri belli oldu! EKPSS Sınava Giriş Belgeleri nereden alınır? ÖSYM giriş ekranı!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. EKPSS 2020 sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Peki eKPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte detaylar...

EKPSS sınav yerleri belli oldu! EKPSS Sınava Giriş Belgeleri nereden alınır? ÖSYM giriş ekranı!

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM EKPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindenT.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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