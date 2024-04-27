EKPSS 2024 NE ZAMAN?

EKPSS 28 Nisan Pazar 10.45'te başlayacak. Sınavda adaylara Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacak. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacak.

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girecek. EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. 109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak.

Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.”