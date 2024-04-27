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        Haberler Yaşam EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 EKPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

        EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile EKPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

        ÖSYM 2024 sınav takvimi ile EKPSS 28 Nisan Pazar günü yapılacak. Engelli memur alımı sınavı sonrası adaylar EKPSS sınav soruları ve cevapları için puan hesaplaması yapacak olup EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayacak. ÖSYM tarafından EKPSS sonuçları açıklanma tarihi olarak Mayıs ayı işaret edildi. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 09:25 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:25
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        EKPSS sonuçları sorgulamaları başladı. Bu hafta sonu uygulanacak olan EKPSS sınavı bilindiği gibi adaylara Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacak. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacak. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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        EKPSS 2024 NE ZAMAN?

        EKPSS 28 Nisan Pazar 10.45'te başlayacak. Sınavda adaylara Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacak. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacak.

        EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girecek. EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. 109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak.

        Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.”

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