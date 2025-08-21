Telefon ve tablet ekranları gerçekten uykumuzu mu kaçırıyor, yoksa mesele başka mı? Bilimsel veriler bu soruya yeni cevaplar veriyor.

MAVİ IŞIK VE UYKU: GERÇEKLER, YANILSAMALAR VE YENİ BULGULAR

Yatmadan önce ekran başında geçirilen zamanın uykuyu etkilediğine dair uzun süredir uyarılar yapılıyor. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi cihazlardan yayılan mavi ışığın melatonin üretimini baskıladığı, dolayısıyla uykuyu zorlaştırdığı düşünülüyor. Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar, bu ilişkinin o kadar da net olmadığını ortaya koyuyor.

Arizona Üniversitesi'nden psikiyatri doçenti Dr. Lauren E. Hartstein, mavi ışık ile uyku arasındaki bağın düşünüldüğü kadar güçlü olmayabileceğini belirtiyor. Hatta bazı durumlarda ekran kullanımı uykuya yardımcı bile olabilir.

Peki, araştırmalar gerçekten ne söylüyor? İşte mavi ışıkla ilgili son bulgular ve daha iyi bir uyku için neler yapılabileceği...

ARAŞTIRMALAR KARMAŞIK VE TUTARSIZ

Dr. Hartstein, mavi ışıkla ilgili yapılan çoğu çalışmanın hem küçük örneklem gruplarına dayandığını hem de laboratuvar ortamlarında yapıldığını, bu yüzden sonuçların gerçek hayata tam anlamıyla yansımayabileceğini vurguluyor.

NE İZLEDİĞİNİZ VE NEREDE İZLEDİĞİNİZ DE FARK YARATABİLİR Tüm ekran aktiviteleri uykuyu aynı şekilde etkilemiyor. Dr. Hartstein, televizyon izlemek ya da kitap okumak gibi pasif aktivitelerin etkisinin daha değişken olduğunu ifade ediyor. İzlenen içerik de bu noktada kritik. Dr. Allison Harvey'ye göre, tanıdık ve rahatlatıcı bir dizi ya da kitap, beyninizi daha kolay uykuya hazır hale getirebilir. Ancak yeni ve heyecan verici bir diziye başlamak, uykuyu erteleyebilir. 2024 tarihli bir araştırma, yatmadan önce film ya da dizi izleyen ergenlerin, izlemeyenlere kıyasla uykularında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Ancak ne izledikleri belirtilmediği için içerik faktörü göz ardı edilmiş olabilir. REKLAM BAZI EKRAN AKTİVİTELERİ UYKUYA YARDIMCI OLABİLİR Özellikle yatmadan önce olumsuz düşüncelerle boğuşan kişiler için, hafif içerikli diziler veya rahatlatıcı dijital kitaplar, zihinsel dikkat dağıtarak uykuya yardımcı olabilir. Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan Dr. Aric Prather, bu tür içeriklerin “düşünce öldürücü” olarak işe yaradığını söylüyor. Hastalarından biri için örneğin, "Philadelphia'da Her Zaman Güneşli" dizisi ideal tercih olmuş. Ancak Dr. Hartstein, ekranla geçirilen bu rahatlatıcı zamanın yatak dışında gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece beyin, yatağı yalnızca uyumakla ilişkilendirmeyi öğreniyor.