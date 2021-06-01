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Ekranların fenomen dizisi "Çukur" final bölümüyle Pazartesi veda ediyor!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi 'Çukur'un büyük finali için heyecanlı bekleyiş sürerken dört sezon boyunca akıllara kazınan sahnelerden oluşan etkileyici bir tanıtım izleyiciyle buluştu.

Ekranların fenomen dizisi

Dört sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını üst sıralara yazdıran, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çeken fenomen dizi 'Çukur', Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Efsane dizinin büyük finaline geri sayım devam ederken Çukur'un akıllara kazınan replikleri ve unutulmaz sahnelerinden oluşan özel bir tanıtım yayınlandı.

Maceranın başlangıcında duyduğumuz, "Herkesin bir yuvası var şu hayatta, bizimki de Çukur. Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adıdır. Çukur'u İstanbul'da sanırlar ama bilmezler, İstanbul Çukur'dadır. Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner." sözleriyle açılan tanıtımda Çukur ile özdeşleşmiş, İdris Koçovalı'nın meşhur "Aile her şeydir!" sözü dizinin sevenlerini duygulandırıyor. Kadroda şu ana kadar yer alan usta isimlerin de görüldüğü tanıtım dört sezondur yaşananların küçük bir özetini sunarak izleyicide büyük bir heyecan yaratıyor.

Efsane dizi 'Çukur'un, efsane final bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Çukur'un Genel Final Tanıtımı;

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