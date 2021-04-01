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Ekrem Bora, vefatının 9'uncu yılında anılıyor

Ekrem Bora, vefatının 9'uncu yılında anılıyor. 200'den fazla filmde rol alan Bora, 1 Nisan 2012'de hayatını kaybetmişti

Ekrem Bora, vefatının 9'uncu yılında anılıyor
HABERTURK.COM

Ekrem Bora, 7 Mart 1932 tarihinde Ankara'da doğdu. Askeri pilot olan babası Ekrem Bora'nın doğumundan birkaç ay sonra şehit düştü. İlkokul yıllarında ailesiyle İstanbul'a geldi. Eğitimini yarım bırakıp oyunculuğa başladı.

Ekrem Bora, Yıldız Mecmuası'nın açtığı yarışmayı kazanarak ilk filmi 'Alın Yazısı'nda (1956) oynadı. Ardından 'Cehennemde Buluşalım' (1961),'Acı Hayat' (1962),'Suçlular Aramızda' (1964),'Yağmur Çiselerken' (1967),'Mazi Kalbimde Yaradır' (1970),'Sürtük' (1970),'Emine' (1971) ve 'Cennet'in Çocukları' (1977) gibi filmlerde yer aldı. Bora, son olarak 1990'lı yıllarda 'Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu' (1990) ile 'Yumuşak Ten' (1994) adında iki filmde oynadı.

Yıllarını sinemaya adayan sanatçı 'Sürtük' ile 1966'da, 'Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu' ile ise 1991'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne iki kez sahip oldu.

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