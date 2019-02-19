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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Esenler'deki son durağı ilçe meydanı oldu. Burada bulunan seçmenlere hitap eden İmamoğlu, vaatlerini hatırlatarak, İstanbul'u yeniden bir cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde herkesin oyuna talip olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben CHP'nin adayıyım. Kardeşim İYİ Parti'nin adayı olabilir. Ama ben ve Esenler Belediye Başkanı Adayı Mustafa kardeşim, hep birlikte herkesin oyuna talebimiz. Bütün siyasi partilere oy verenlerin talibiyiz. CHP'linin de, İYİ Partilinin de, Ak Partilinin de, Saadet Partilinin de, MHP'linin de, HDP'linin de herkesin oyuna talibimiz. Bunu şunun için söylüyorum. Biz huzura talibimiz."
İmamoğlu, "Kimsenin imanına inancına laf söylenmez. Ben burada bulunan hiçbir kardeşimin milli duygularını ölçmem, ölçemem. Haddim değil, hakkım değil. İnancını da ölçemem hakkım değil. O Allah ile kul arasında. Haşa benim haddim değil, hiç kimsenin hakkı değil. Böyle bir alet bulunmadı. Benim inancımı da benim, dini duygularımı ve milli duygularımı ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ben de kimsenin bu duygularını ölçmem, ölçemem. Hakkım ve haddim değil." İfadelerini kullandı.
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