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Ekrem İmamoğlu: İstanbul seferberliğini ilan edeceğiz

DHA

Rizeliler Derneği üyeleri ile düzenlenen iftar programında konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz, seçimi kazanacağız. 24 Haziran sonrası İstanbul seferberliğini ilan edeceğiz. Eğitim, çevre, adalet, aklınıza gelebilecek her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız" diye konuştu

Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu iftarını Rizeliler Derneği üyeleri ile açtı. Ataşehir'de bir otelde organize edilen iftar programına bazı CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve akademisyenler katıldı. Ezan okunmasının ardından, İmamoğlu ve davetliler oruçlarını açtı.

Daha sonra salonda bulunanlara hitap eden İmamoğlu, "Yaşadığım ilçede siyasi hayatıma başladım. Belediye başkanlığı yaptım. 31 Mart'ta İBB Başkanı seçildim. Sonra, Türkiye'nin demokrasi sürecindeki en kutsal mücadelelerinden birini, ne yazık ki demokrasiye zarar veren insanların yüzünden en büyük mücadelelerden birine rehberlik yapma fırsatı elde ettim. Bu nedir biliyor musunuz? Tam da bu Cumhuriyet'in eseridir. Bu ülkenin kurucu unsuru Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Biz, bir arada yaşamış ve yaşamalıyız diye yola çıkmış bir milletiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir dönem, yeni bir anlayış süreci başlamıştır. Demokrasiye atılan büyük ihanet hamlesine karşı bir araya gelmeli, siyasetin dilini, tavrını ve davranış biçimini hep birlikte değiştirmeliyiz. Bu ülkenin geleceği için hepimiz mesulüz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

İmamoğlu, "Rizeli hemşehrilerimi sorumluluk almaya davet ediyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Bunun demokrasi adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Demokrasiden uzaklaşmış, Akıldan, bilimden, sanattan, adaletten, haktan, hukuktan uzaklaşmış bir anlayışın yaptığı hatalar üzerinden, bu memleket ve millet adına bir fırsata dönüştüğünü düşünüyorum. Bu fırsatı, olağanüstü muazzam bir sürece evriltmek zorundayız. Biz, seçimi kazanacağız. 24 Haziran sonrası İstanbul seferberliğini ilan edeceğiz. Eğitim, çevre, adalet, aklınıza gelebilecek her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız. Vasatın altına düşmüş, ne yazık ki yerlerde sürünen ekonomi yönetimini başka yöne çevirmek, memleketin bir kuruşunu bile korumak adına bir seferberlik başlatmalıyız. Yozlaşmış bir süreçle baş başayız. Bunun önüne geçmek adına, bunun simgesel yeri İstanbul'dur. Başaracağız. Hepinizin en üst seviyede kol kola olmanızı, bize katkı sunmanızı el birliğiyle çalışmamız gerektiğini sizlere duyuruyorum." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'na program sonunda Rizespor formasını ve atkısı hediye edildi.

 

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