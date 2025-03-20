İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade süreci devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

İmamoğlu mesajında annesi Hava İmamoğlu'nun videosunu paylaşıp, "Üzülme annem bu günler geçecek... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" dedi.