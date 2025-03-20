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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu son dakika: İkinci mesaj: Üzülme annem | son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'dan ikinci mesaj: Üzülme annem

        İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında annesinin videosunu paylaşıp, "Üzülme annem bu günler geçecek... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:53
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        İmamoğlu'dan 2. mesaj: Üzülme annem
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        İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade süreci devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

        İmamoğlu mesajında annesi Hava İmamoğlu'nun videosunu paylaşıp, "Üzülme annem bu günler geçecek... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" dedi.

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