'Eksik' Bekir Aksoy Art Gallery'de

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’un sanat dünyasına kazandırdığı Bekir Aksoy Art Gallery, ilk sergisi Kadir Akorak’ın “Eksik” temalı eserleriyle 7 Aralık 2024 tarihinde kapılarını açtı. Sanat ve duygu dolu anlara ev sahipliği yapan bu özel sergi, yoğun ilgiyle karşılandı.

Kadir Akorak’ın “Eksik” temalı eserleri, bireysel ve toplumsal eksikliklerin izlerini taşıyor. Sanatçı, güçlü fırça darbeleri ve derin anlatımıyla izleyenleri hayatın tamamlanmamış yönlerini keşfetmeye davet ediyor.

“Neyin eksikliğini hissetmedik ki bu yaşamda? Fazla olan her şeyin arasında hep eksik kalmadık mı?” sözleriyle serginin ana temasını özetleyen Akorak, eserleriyle izleyicilere duygusal bir sorgulama deneyimi sunuyor.

Bekir Aksoy, galerinin ilk sergisine dair hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Sanat, hayatın en güçlü ifadelerinden biri. İlk sergimizde Kadir Akorak gibi derinliği olan bir sanatçıyı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. ‘Eksik’ teması, hepimizin hayatında iz bırakan eksiklikleri sanat yoluyla anlatan bir deneyim sunuyor.”