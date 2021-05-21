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Ekvador ve Panama, Kolombiya ile sınırları geçici kapattı

Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Orta Amerika ülkesi Panama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kolombiya'ya olan sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Ekvador ve Panama, Kolombiya ile sınırları geçici kapattı
AA

Ekvador Ulusal Acil Durum Operasyonları Komitesi (COE) Başkanı Juan Zapata, açıklamasında, Ekvador - Kolombiya sınırının her iki ülkenin yetkilileriyle ortak ve koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Protokoller ve parametreler oluşturulduğunda, sınır kademeli ve güvenli şekilde yeniden açılacaktır. " ifadesini kullandı.

Zapata, iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması için herhangi bir karar ve tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 20 bin 22'ye, vaka sayısı 2 bin 348 artışla 415 bin 255'e yükseldi.

- Panama hava, kara ve nehir sınırını kapattı

Panama hükümetinden yapılan açıklamada ise Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ile sınırların açık olmasının risk oluşturacağı gerekçesiyle hava, kara ve nehir geçişleri geçici olarak askıya alınması kararlaştırıldı.

Ülkede bugüne kadar 372 bin 800 kişi Kovid-19'a yakalandı, 6 bin 314 kişi yaşamını yitirdi.

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