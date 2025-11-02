Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş El Bilal Toure ilk Fenerbahçe derbisinde golünü attı - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure ilk Fenerbahçe derbisinde golünü attı

        Beşiktaş'ın Malili futbolcusu El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk maçta golünü atmayı başardı.

        Giriş: 02.11.2025 - 22:10 Güncelleme: 02.11.2025 - 22:10
        El Bilal ilk F.Bahçe derbisinde golünü attı
        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların golleri 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’dan geldi.

        Siyah-beyazlı forma altında ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkan El Bilal Toure, golünü atmayı başardı.

        Ligde bu sezon 7. maçına çıkan Malili futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de fileleri sarsmıştı.

