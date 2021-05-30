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HaberlerGündem3. SayfaEl işi yüzükleri böyle çaldı
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2 bin liralık el işi yüzükleri böyle çaldı

Malatya'da el işi 4 adet özel gümüş yüzüğü çalan hırsız, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi

El işi yüzükleri böyle çaldı
HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre olay, 25 Mayıs'ta Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Şüpheli bir kişi, 2 bin TL değerindeki el işi 4 adet özel gümüş yüzüğü çalışanların dalgınlığından faydalanarak çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri izleyen Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, Nasuhi Caddesi üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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