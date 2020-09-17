El Nusra terör örgütünün sözde emiri yakalandı!

DHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2018 yılları arasında Suriye'nin İdlib bölgesinde, El Nusra terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki S.E.'yi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip, Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek, S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

ZANLININ İFADESİ ALINIYOR

Gözaltına alınan S.E., ifadesi alınmak üzere Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.