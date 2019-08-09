El Paso saldırganı Patrick Crusius, yayınladığı manifestoyla göçmenleri hedef göstererek, "Bu saldırı, Texas'taki Hispanik istilasına karşı bir yanıt. Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil" demişti.

Trump, saldırıların "nefret içerikli ve korkakça işlenmiş olduğunu" ve bu tür eylemlerin son bulması için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Ancak Trump'ın, açıklama sırasında saldırganları "akli dengesi yerinde olmayan bireyler" olarak nitelendirmesi, ülke genelinde tepkiye neden olmuştu.

ANNESİNİN İHBAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

El Paso saldırganı Crusius'un annesinin oğlunu 27 Haaziran'da polisi arayarak ihbar ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, kadının oğlunun 'AK' tipi tüfek ve çeşitli silahlara sahip olmasından endişelenerek, hayatından endişelendiğini, Allen bölgesi polis departmanını aradığı belirtildi.

Ailenin avukatları tarafından yapılan açıklamada, polis memurunun anneye, "Oğlunuz 21 yaşında ve silah sahibi olmaya hakkı var" şeklinde cevap verdiği ifade edildi.