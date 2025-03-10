El şakası kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.
Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.