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        Haberler Gündem Güncel El şakası kavgaya dönüştü: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        El şakası kavgaya dönüştü: 6 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:06 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:06
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        El şakası kavgaya dönüştü: 6 yaralı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.

        Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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